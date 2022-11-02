Aumentan protestas en Brasil tras derrota de Jair Bolsonaro

Continúa el descontento por parte de los simpatizantes de Jair Bolsonaro ante la derrota del aún presidente en las pasadas elecciones de Brasil 2022, por lo que bloquearon una carretera de Sao Paulo y la policía antidisturbios intentó dispersar la protesta con cañones de agua.

La Policía Federal de Carreteras (PRF) dijo que los manifestantes bloquearon caminos en 156 lugares de Brasil hasta la mañana de este miércoles, frente a la los 190 sitios durante la noche anterior.

Los bloqueos de carreteras comenzaron desde el pasado domingo después del cierre de urnas en las elecciones de Brasil 2022, donde el triunfo se lo llevó Luiz Inácio Lula da Silva, quien va por su tercer mandato como presidente del país.

Las autoridades indicaron que es probable que las protestas por parte de los simpatizantes de Bolsonaro continúen con sus protestas e interrumpa la distribución de combustible, la producción de carne, las entregas de alimentos y los envíos de granos a los puertos.

Los manifestantes ocasionaron largas filas de camiones en la carretera Castelo Branco, de Sao Paulo, durante su protesta contra el próximo cambio de gobierno en Brasil.

Jair Bolsonaro no admite su derrota en elecciones de Brasil 2022

Jair Bolsonaro, un nacionalista de derecha, no admitió su derrota ante Lula da Silva en las elecciones de Brasil 2022, pero no llegó a cuestionar el resultado y autorizó a su jefe de gabinete a comenzar el proceso de transición con los representantes de Lula.

En su primer mensaje tras los comicios, el actual presidente brasileño dijo que las protestas se debieron a la "indignación y una sensación de injusticia" por la votación, y no pidió explícitamente a sus partidarios que derribaran los bloqueos o detuvieran las protestas.

Los camioneros, un electorado clave de Bolsonaro que se benefició de sus políticas para bajar los precios del combustible, perturbaron la economía brasileña al cerrar carreteras en los últimos años.

Algunos de los manifestantes pidieron una intervención militar para mantener a Bolsonaro en el poder.