Bolsonaro evita hablar de su derrota en primer mensaje tras elecciones

Después de dos días de espera, el aún presidente Jair Bolsonaro, se pronunció en un primer mensaje sobre su derrota en las pasadas elecciones de Brasil 2022. El mandatario no concedió la victoria al presidente electo de Luiz Inácio Lula da Silva.

En su primer mensaje después de las elecciones de Brasil 2022, el mandatario agradeció a quienes votaron por él en la segunda vuelta y pidió a sus seguidores no realizar manifestaciones violentas que atenten contra el patrimonio de Brasil.

Esto luego de que sus simpatizantes bloquearon carreteras para protestar por su derrota y algunos hasta pidieron un golpe militar para evitar que Lula da Silva regrese al poder.

“Quiero comenzar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que me votaron el último 30 de octubre y a los actuales movimientos populares de indignación de sentimiento de injusticia de cómo ocurrió el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda y no pueden perjudicar a la población con la destrucción del patrimonio”.

Jair Bolsonaro añadió que sus sueños siguen más vivos que nunca y está a favor del “orden y del progreso’’, a pesar de que siempre fue tratado como’'antidemocrático” trabajo dentro del marco constitucional de Brasil.

“Al contrario de mis acusadores siempre jugué dentro de la cancha de la constitución jamás hable de controlar a los medios y a la sociedad”.

Para finalizar su primer mensaje, Jair Bolsonaro indicó que mientras sea presidente de Brasil seguirá cumpliendo todos los mandatos de la constitución.

“Es un honor ser el líder de millones de brasileños que como yo apuestan a la libertad religiosa, libertad económica, la libertad de opinión, a la honestidad y a los colores verde y amarillo de nuestra bandera”.

Manifestaciones violentas tras derrota de Jair Bolsonaro

Tras derrota de Jair Bolsonaro , camioneros de Brasil bloquearon carreteras en la región sur del país como protestas por el resultado de las elecciones de Brasil 2022.

Los manifestantes pro-Bolsonaro instalaron un bloqueo de neumáticos en una carretera en Vrzae Grande, estado de Mato Grosso, un importante productor de granos.