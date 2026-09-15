La lista oficial de estados en los que no suena la alerta sísmica en caso de temblor en México

México es un país con una sismicidad recurrente y por ello es importante conocer dónde sí y dónde no suena la alerta sísmica. En el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026, te dejamos la lista de estados donde no se cuenta con este alertamiento y cuáles son las razones.

¿Por qué no suena en todo el país? La realidad del sistema de alerta sísmica en México

Ante la recurrencia de eventos sísmicos y la realización de simulacros nacionales, una de las dudas más recurrentes entre la población es por qué la alerta sísmica no se activa de manera uniforme en todo el territorio nacional.

La cobertura de este sistema de prevención no cuenta con un alcance universal, lo que deja a una parte importante de los estados de la república sin la emisión de este aviso a través de altavoces públicos o plataformas móviles.

Ojo, el sábado 19 de septiembre tu celular podría sonar por el Segundo Simulacro Nacional 2026.



Si tu equipo es compatible, recibirás una notificación directa en pantalla con sonido e información del ejercicio de Protección Civil.



¡Pasa la voz y mantente preparado!… pic.twitter.com/q1ANzuy2hQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

¿La razón?, es porque el sistema opera principalmente en aquellas entidades que se encuentran vinculadas al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y a las redes con infraestructura tecnológica compatible.

Esto significa que estados con menor cercanía a las zonas de alta sismicidad o aquellos que aún se encuentran en fases de gestión e incorporación tecnológica carecen de esta herramienta preventiva en sus altavoces o en los dispositivos móviles de sus habitantes.

Estados que no cuentan con cobertura de alerta sísmica

Derivado de las limitaciones geográficas y técnicas de la red de alertamiento, la gran mayoría de las entidades federativas del país todavía no disponen de este sistema o se encuentran en procesos paulatinos de integración. Entre los estados que no cuentan con la alerta sísmica tradicional a través de altavoces públicos o cobertura generalizada se encuentran:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Chiapas

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Los avisos solo se emiten para la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca y Colima.

