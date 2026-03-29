¿En qué estados se activará la alerta sísmica? Prepárate para el Primer Simulacro Nacional 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya le puso fecha y hora al Primer Simulacro Nacional 2026 y con ello, los estados donde sonará la alerta sísmica.

La cita es el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Este ejercicio no solo busca que sepamos por dónde salir, sino poner a prueba la tecnología que ha estado implementando el gobierno para que los celulares alerten a los ciudadanos.

Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!



🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

¿En qué estados se activará la alerta sísmica en el Primer Simulacro Nacional 2026?

Para este simulacro, el sonido se activará en las entidades que tienen mayor riesgo por su cercanía con las costas del Pacífico y el centro del país. Los estados donde sonarán los altavoces son: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Michoacán y Colima.

Si vives en alguna de estas zonas, prepárate para escuchar el alertamiento de forma oficial en los postes y altavoces públicos, además de tu celular.

¿Cuál es la hipótesis del Primer Simulacro Nacional 2026?

Cada simulacro plantea un escenario ficticio para medir qué tan rápido reaccionamos. Este año, el simulacro imagina un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, específicamente a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco.

Se eligió esta magnitud de gran intensidad para evaluar cómo responderían las brigadas y la población ante un evento que, en la vida real, causaría daños importantes en gran parte del territorio nacional.

¿Llegarán mensajes de alerta a todos los celulares durante el Primer Simulacro Nacional 2026?

Una de las grandes novedades de este 2026 es que el sistema de alertamiento por telefonía celular sigue en fase de perfeccionamiento. Durante el simulacro, recibirás una notificación en tu pantalla que dirá: "Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México".

El objetivo es asegurar que estos mensajes lleguen de forma masiva y eficaz, funcionando como una herramienta a los tradicionales altavoces de la calle.

Registro para el Primer Simulacro Nacional 2026

Si eres dueño de un negocio, trabajas en una oficina o quieres que tu edificio participe formalmente, tienes hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas para registrar tu inmueble. Esto ayuda a las autoridades a saber cuántas personas están participando y a mejorar los protocolos locales.

¡No te asustes, hay #SimulacroNacional! 📢 Si escuchas la alerta sísmica hoy a las 11:00 AM, mantén la calma. Se trata del Primer Simulacro Nacional 2026



🧵 pic.twitter.com/xVcXdT7ocH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 18, 2026

¿Cuántos altavoces sonarán este Primer Simulacro Nacional 2026?

Para este ejercicio se pondrán en funcionamiento más de 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente. Las autoridades piden a la población reportar cualquier falla en el sonido de los postes para que puedan ser reparados antes de una emergencia real.

Recuerda mantener la calma, seguir las redes oficiales para conocer los horarios específicos en tu localidad y, sobre todo, tomar este ejercicio con la seriedad que requiere la seguridad de tu familia.