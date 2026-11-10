Las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados se encuentran paralizadas en la negociación para renovar la titularidad del Instituto Nacional Electoral (INE). El grupo parlamentario del PRI anunció formalmente que votará en contra del proyecto de convocatoria enviado por Morena, cerrando la posibilidad de avalar un documento por unanimidad y frenando la emisión del trámite legislativo en los tiempos previstos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ante la falta de acuerdos, la Secretaría Técnica de la Jucopo entabló mesas de diálogo de emergencia con los enlaces de los distintos grupos parlamentarios para redactar una propuesta intermedia. El objetivo central de la Mesa Directiva es evitar que el oficialismo imponga el documento mediante su mayoría absoluta, buscando una redacción de consenso que una a todas las bancadas para garantizar la legitimidad del proceso desde su origen.

🚨 𝗦𝗜𝗡 𝗔𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗠𝗜𝗧𝗜𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗘



🔴 El PRI anunció que votará en contra, por lo que no se alcanzaría un documento de consenso.



El presidente de la Mesa Directiva señaló que se busca… pic.twitter.com/JRtHsZKsCQ — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) November 10, 2026

Monreal apuesta al consenso para evitar una presidencia del INE cuestionada

Esta traba en las negociaciones coincide con la postura fijada previamente por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien subrayó que la intención de la mayoría legislativa no es imponer a la próxima titular del órgano electoral a través del mayoriteo, sino construir un acuerdo amplio con las fuerzas de oposición. Las autoridades parlamentarias coinciden en que la convocatoria debe nacer del consenso para que el nombramiento de la nueva presidenta del INE no sea cuestionado en ninguna de sus fases ni ponga en duda la imparcialidad del árbitro electoral.

Las conversaciones continuarán a puerta cerrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro en busca de flexibilizar las posturas sobre los requisitos, etapas de selección y perfiles que integrarán el comité técnico evaluador. Mientras no se logre una propuesta intermedia que atienda las exigencias del bloque opositor, la emisión de la convocatoria para el INE se mantendrá detenida en la Cámara de Diputados.