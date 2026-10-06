“Es antihigiénico": Sin luz, ni agua y un techo a punto de caer, jardín de niños da clases en Mérida, Yucatán

Pequeños del Jardín de Niños Alejandro Fleming en Mérida, Yucatán, deben enfrentar las carencias y fallas del gobernador Joaquín Díaz Mena. Su plantel no tiene energía eléctrica desde hace una semana, lo que los pone en dificultad para soportar el calor y lavarse las manos en los baños.

El plantel está ubicado en la colonia Chichén Itzá, de la capital yucateca. La falta de energía eléctrica provoca una cadena de problemas en la escuela. Al no haber luz, la bomba de agua no funciona, lo que deja a la institución sin el líquido en los baños.

“Porque hay calor, hay moscos, no hay agua, o sea, es antihigiénico también el dejarlos acá”, afirmó Viridiana Matos, una madre de familia, a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Cuáles son los riesgos estructurales que denuncian los padres de familia

Pero la falta de electricidad es solo el principio de los problemas. Los padres también señalaron el grave deterioro estructural que presenta uno de los salones. Daniela Arcos, otra madre de familia, detalló: "Hay un techo que tiene rajado, y es donde ellos, es de usos múltiples, ahí los niños entran a tener sus clases de música, sus talleres de teatro".

Este salón de usos múltiples representa un peligro potencial para los estudiantes que asisten a actividades extracurriculares como música y teatro.

Qué responden los padres ante la falta de mantenimiento del gobierno de Joaquín Díaz Mena

Aunque la comunidad escolar y la Sociedad de Padres han organizado actividades para recaudar fondos destinados al mantenimiento, los recursos resultan insuficientes para cubrir las necesidades urgentes de la institución.

Los padres enfatizan que el mantenimiento de las escuelas corresponde, por obligación de ley, al gobierno estatal. "Corresponde parte del gobierno, que ellos se hagan cargo de dar ese mantenimiento, sobre todo a la educación, que es el futuro", afirmó Arcos.

