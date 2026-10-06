Calendario escolar

Notas
-
"Es antihigiénico": Sin luz, ni agua y un techo a punto de caer, jardín de niños da clases en Mérida, Yucatán
Padres de familia del Jardín de Niños Alejandro Fleming en Mérida denuncian la falta de luz, agua y fallas estructurales. Exigen atención del gobierno estatal.
-
Beca Rita Cetina: Calendario de pagos por letra del 5 al 16 de octubre para cobrar mil 900 pesos
Las fechas para los pagos de la Beca Rita Cetina ya están, ¿cuál es el calendario de pagos para recibir tus mil 900 pesos?
-
SEP suspende clases en estos municipios por lluvias asociadas al huracán “Rachel”
El huracán “Rachel” evolucionó a un ciclón de gran intensidad, dejando fuertes lluvias en México; consulta los municipios con aviso de suspensión de clases.
-
La SEP lo confirma: el único día en que habrá suspensión de clases en octubre 2026
A diferencia de septiembre, el calendario de la SEP establece pocos días de descanso en octubre 2026; ¿cuándo habrá suspensión de clases?
-
Con pizarrón en la portería: casi 200 alumnos de escuela primaria inician clases en una cancha en Veracruz
Casi 200 alumnos de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en Pueblo Viejo, Veracruz, toman clases en una cancha tras declararse el plantel en riesgo de colapso.
-
No habrá clases para ninguna escuela de México este día de la semana según la SEP: Esta es la razón
Los pequeños tendrán un fin de semana largo debido a la suspensión de clases en todo México; ¿qué día es y por qué se cancelaron según la SEP?