Sinaloa en crisis de violencia y el DIF de compras: Rocha Moya defiende gasto de 350 mdp de su hija a empresa “sospechosa”

Sinaloa ha estado viviendo una de sus peores crisis en materia de seguridad, aunque parece que al gobernador Rubén Rocha Moya parece importarle más justificar las compras que hace su hija Eneyda Rocha Ruiz.

La gestión de la hija del funcionario al frente del DIF estatal ha atraído la atención por una compra que resulta bastante "sospechosa". Se trata de una inversión de 350 millones de pesos destinada a la adquisición de medio millón de despensas, pero los detalles detrás del contrato no quedan del todo claros.

Vean el cinismo del narco gobernador @rochamoya_.

Descubren otra millonaria ratería de su hija Eneyda en el DIF #Sinaloa, y la vuelve a solapar.

Muchas veces se ha demostrado que son muy ratas, pero siguen robando porque no pasa nada. pic.twitter.com/HCGVU3ZFiV — Juan Manuel Partida Valdez (@PartidaV) March 31, 2026

Empresa a la que compró la hija de Rocha Moya fue creada hace muy poco

Algo que llamó la atención en la compra millonaria fue la procedencia del proveedor. La empresa elegida para surtir las despensas fue dada de alta en el registro oficial exactamente el mismo día que se publicó la convocatoria para la licitación.

Es decir, antes de que el DIF anunciara que necesitaba las despensas, la empresa no existía.

¿Solo dos empleados? Datos que no cuadran en compra de hija de Rocha Moya

Otro de los datos que ponen en duda esta "empresa" es la capacidad operativa con la que cuenta. Según los registros del Seguro Social (IMSS), esta empresa que pretende mover 500 mil despensas por todo el estado cuenta únicamente con dos empleados registrados.

Si realmente se cuenta con ese personal, esto pondría en duda la posibilidad de distribución pues la cantidad de despensas no es poca.

¿Qué contestó el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya ante la compra de su hija?

Cuestionado sobre este acto, el gobernador Rubén Rocha Moya defendió la transparencia de su administración. "Tengo la plena seguridad de que está todo bien", afirmó el mandatario, prometiendo que se aclararán las dudas a satisfacción de quienes investigan.

Por otro lado, su respuesta no explica cómo una empresa recién nacida y sin personal pudo ganarle el contrato a otros proveedores.

**“El narco-gobernador @rochamoya_ ya ni disimula. Su hija Eneyda le rifa 350 millones del DIF a una empresa fantasma con 2 empleados pa’ despensas… y el viejo sale en conferencia a decir que ‘en la familia Rocha Ruiz roban honestamente’.



¿Hasta cuándo vamos a seguirle… pic.twitter.com/YTdwELwJdq — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 31, 2026

¿Qué dijo la hija de Rocha Moya ante la compra millonaria?

Rubén Rocha recordó que ya va en el quinto año de su mandato y asegura que siempre ha seguido las reglas. Pero en el cierre de su sexenio, este tipo de contratos "sospechosos" suelen ser señales de alerta.

Mientras tanto, Eneyda Rocha no ha dado declaraciones sobre la polémica compra ni ha explicado cómo una empresa recién elaborada y con solo dos trabajadores se acaba de llevar un contrato de 350 millones de pesos.