Denuncian sobrecostos millonarios en vacunas del ISSSTE: compras de 2025 bajo la lupa

Un reciente informe del Instituto Farmacéutico México (INEFAM), presentado ante la Cámara de Diputados, ha encendido las alarmas sobre posibles actos de corrupción y mala gestión financiera dentro del ISSSTE.

De acuerdo con el documento, durante el ejercicio fiscal de 2025, el instituto habría adquirido dosis de vacunas con sobreprecios considerables a través de un esquema de distribución irregular que involucra al Centro Nacional de Distribución (SENADI).

El mecanismo del sobreprecio: SENADI vs. Birmex

A diferencia de las compras consolidadas habituales, el ISSSTE recibió una entrega adicional de casi 200,000 piezas gestionadas por el SENADI, un operador logístico con funciones similares a Birmex. Sin embargo, el análisis comparativo de costos revela una disparidad alarmante en los precios de adquisición.

El informe detalla que la vacuna doble viral, destinada a la población adulta, fue vendida por el SENADI a un precio 72 pesos superior por unidad respecto a los costos de Birmex. Por su parte, la vacuna triple viral, esencial para la protección de la infancia, presentó un sobrecosto de 58 pesos por dosis.

Aunque estas cifras parecen menores de forma individual, al multiplicarse por el volumen masivo de la compra, representan una pérdida significativa para el erario público y confirman que el ISSSTE está pagando montos muy por encima del valor de mercado.

Los montos de la irregularidad

El desglose financiero proporcionado por el INEFAM permite dimensionar la magnitud del gasto. El instituto recibió:

* 14,718 piezas de la doble viral, lo que supuso una inversión de aproximadamente 10.5 millones de pesos.

* 179,000 piezas de la triple viral, con un costo que asciende a los 32.5 millones de pesos.

En conjunto, esta entrega extraordinaria sumó un total de casi 43 millones de pesos. A pesar de que la administración del ISSSTE ha sostenido que no realiza compras aisladas de biológicos, el uso de asignaciones directas para estas transacciones ha generado dudas razonables sobre la transparencia del proceso.

Acciones legales y desabasto en 2026

Ante estas evidencias, la Secretaría de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha anunciado que interpondrá una denuncia formal ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. El objetivo es que se inicie una investigación exhaustiva sobre estos contratos y se determine la responsabilidad de los funcionarios involucrados en este esquema de compra encarecida.

Mientras las investigaciones avanzan, la realidad para los derechohabientes en este 2026 es preocupante. Actualmente, conseguir una de estas vacunas en las clínicas del ISSSTE se ha convertido en una “cuestión de suerte”. La escasez es evidente y, ante la falta de suministros garantizados, la única alternativa para los adultos es inscribirse en listas de espera, confiando en obtener su dosis antes de quedar expuestos al virus.

