¿Quién es Sinuhé Téllez López? Nuevo secretario de Seguridad Estatal en Sinaloa

Este 16 de marzo de 2026, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya tomó protesta al general Sinuhé Téllez López como nuevo secretario de Seguridad Pública estatal.

El nombramiento llega tras la salida del también militar Óscar Rentería Schazarino, quien dejó el cargo para reincorporarse a la Secretaría de la Defensa.

Este cambio no es menor, Téllez López se convierte en el cuarto titular de Seguridad en lo que va de la actual administración estatal, reflejando los constantes ajustes ante la situación de violencia que vive la entidad.

¿Quién es Sinuhé Téllez López, nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa?

El nuevo encargado de la seguridad en el estado no es ajeno a la región. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería en San Ignacio, y años atrás fue Jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar en Culiacán.

Con más de 35 años dentro de las Fuerzas Armadas, Téllez López cuenta con formación en Administración Militar, además de dos maestrías: una en Dirección Estratégica y otra en Seguridad Nacional.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en varias partes del país, desde Coahuila hasta Zacatecas, y también tuvo experiencia internacional como agregado militar en Alemania.

En su primer mensaje, el nuevo secretario dijo que hará un diagnóstico de la situación actual de la dependencia y buscará detectar áreas de mejora para fortalecer la seguridad en el estado.

Cambios en Seguridad Pública de Sinaloa: ¿por qué tantos relevos?

La llegada de Téllez López se suma a una serie de cambios en la estrategia de seguridad estatal. Durante el gobierno de Rocha Moya han pasado cuatro titulares por la Secretaría:



Cristóbal Castañeda Camarillo

Gerardo Mérida Sánchez

Óscar Rentería Schazarino

Sinuhé Téllez López

Estos movimientos evidencian una reconfiguración constante en el manejo de la seguridad, en un contexto donde la violencia sigue siendo uno de los principales retos en Sinaloa.

Durante la toma de protesta, también estuvo presente el comandante de la Tercera Región Militar, Héctor Ávila Alcolcer, quien destacó que la clave para mejorar la seguridad está en la coordinación entre autoridades estatales y federales.

El propio gobernador señaló que la propuesta para este nombramiento vino del titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, lo que refuerza el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad.

Por su parte, el nuevo secretario aseguró que trabajará en conjunto con todas las instituciones para avanzar hacia un estado más seguro, el cual ha sido golpeado por la narcoguerra desatada desde septiembre de 2024, cuando capturaron a Ismael "El Mayo" Zambada y comenzaron los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y "La Mayiza".