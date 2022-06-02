Bebé con malformación conocida como síndrome de la sonrisa permanente

El síndrome de la sonrisa permanente, una malformación que no conocían dos padres primerizos hasta que nació Ayla, su hija, una bebé que hoy es fuente de inspiración para miles de usuarios en las redes.

Ayla nació en diciembre pasado, con un diagnóstico de macrostomía bilateral aislada, conocida popularmente como síndrome de la sonrisa permanente, que se origina cuando las comisuras de la boca no logran cerrarse durante la gestación.

Sin embargo, esta malformación no ha detenido a esta familia en la búsqueda de la felicidad para su hija. Ayla disfruta la vida como cualquier bebé, sus padres comparten su evolución y experiencias en las redes sociales, donde ya cuentan con cerca de 140.000 seguidores.