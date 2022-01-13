Tercera dosis de AstraZeneca protege contra Omicron

AstraZeneca indicó que de acuerdo con datos preliminares, una tercera dosis de su vacuna contra Covid-19 genera un aumento de anticuerpos contra la variante omicron y otras mutaciones del virus SARS-CoV-2.

La farmacéutica añadió que la tercera dosis de la vacuna Vaxzervria también presentó una mejoría en la respuesta inmune contra delta. Según su estudio, la vacuna desarrollada con investigadores de la Universidad de Oxford aumentó los anticuerpos en la sangre.

“Se observó en un análisis de sangre de personas que fueron vacunadas previamente con Vaxzevria o una vacuna de ARNm”, explicó Astrazaneca y agregó que la tercera dosis es independiente de la vacunación inicial.

“El estudio se suma a la creciente masa de evidencia que respalda a Vaxzervria como un refuerzo de tercera dosis, independientemente de los calendarios de vacunación inicial ejecutados.

AstraZeneca indicó que aunque su vacuna era específica para la variante beta, también tiene potencial contra otras variantes como delta y omicron, sin embargo, realizará más ensayos durante los primeros seis meses del año.

Cabe recordar que antes de la propagación de omicron, un ensayo británico aseguró que una dosis de refuerzo de AstraZeneca, después de la vacuna inicial, aumentaba los anticuerpos contra el Covid-19.

|Reuters

Terapia AstraZeneca funciona contra omicron

AstraZeneca invormó que la terapia con anticuerpos para combatir el Covid-19 funciona contra la variante omicron, la cual ya se propagó en el mundo.

La farmacéutica AstraZeneca demostró a través de un estudio los anticuerpos de su terapia Evusheld mantenían la actividad neutralizadora contra omicron.

Investigadores independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), realizaron el estudio, sin embargo, aún se hacen más análisis de Evusheld para conocer qué tan eficaz es contra la nueva omicron.

La terapia Evusheld de AstraZeneca está autorizado en Estados Unidos para prevenir infecciones por Covid-19 en persona con sistemas inmunitarios débiles o con antecedentes de efectos secundarios graves de las vacunas contra el coronavirus.

