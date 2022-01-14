Vacuna contra Ómicron de Johnson and Johnson tiene eficacia del 84 %

Primera evidencia mundial de la efectividad de la vacuna Covid-19 contra Ómicron usando la vacuna de Johnson and Johnson.

Una inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Johnson and Johnson tiene una eficacia del 84 % en la protección contra la hospitalización por la variante Ómicron durante 1 o 2 meses después de que se recibe, la jefa del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (SAMRC), Glenda Gray , dijo el viernes (14 de enero).

Gray presentó los hallazgos de un estudio SAMRC en una sesión informativa del Ministerio de Salud de Sudáfrica sobre la cuarta ola de COVID-19, que ha sido impulsada por la nueva variante Ómicron.

Estudio a trabajadores de la salud con vacuna

El estudio involucró a 477,234 trabajadores de la salud, todos ellos vacunados con la vacuna Johnson and Johnson, de los cuales 236,000, aproximadamente la mitad, habían recibido la vacuna de refuerzo J&J.

Examinó las hospitalizaciones entre los trabajadores de la salud que habían sido infectados durante la cuarta ola y descubrió que la vacuna de refuerzo redujo los hospitales en un 63 % en las primeras dos semanas después de la dosis de refuerzo, y luego subió al 84 % durante uno o dos meses...

Primera evidencia mundial

"Esta es la primera evidencia mundial de la efectividad de la vacuna (contra Ómicron) usando la vacuna J&J", dijo Glenda Gray.

La presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica dijo que "en términos de efectividad de la vacuna, estamos muy emocionados de haber visto una gran protección contra la hospitalización en nuestros trabajadores de la salud que recibieron refuerzos y analizamos la durabilidad de la vacuna.

Entonces, en los trabajadores de la salud que habían sido reforzados solo entre cero y 13 días, porque su sistema inmunológico está evolucionando, vimos un 63 % de protección contra la hospitalización.

Efectividad de la vacuna

En aquellos que habían sido reforzados entre 14 y 27 días, vimos un 84 % de vacuna y vemos que este tipo de efectividad de la vacuna se mantiene más allá de los dos meses, por lo que estamos actualizando estos datos, pero estamos muy contentos de informar niveles muy altos de efectividad de la vacuna contra Ómicron en Sudáfrica. Primera evidencia de la efectividad de la vacuna usando el Vacuna J&J".

Las autoridades sudafricanas han mantenido hasta ahora su preferencia por la vacuna de Pfizer: han administrado 21 millones de dosis, tres veces más que los aproximadamente 7 millones de dosis de la vacuna J&J.

J&J VS vacuna de Pfizer

Pero la inyección de J&J se considera logísticamente mucho más preferible porque es un régimen de dosis única, que es más fácil de administrar en áreas rurales remotas, donde los seguimientos pueden ser difíciles.

Los datos respaldaron la sólida evidencia global de que Ómicron puede evadir la protección de la vacuna cuando se trata de la infección inicial.

Entre los participantes en el estudio, hubo alrededor de 30,000 infecciones importantes durante la ola de Ómicron, en comparación con solo alrededor de 11,000 en cada ola anterior impulsada por las variantes Delta y Beta.

Personas contagiadas con VIH

El estudio también destacó que las personas infectadas con el VIH eran más vulnerables a ser hospitalizadas con Ómicron.

La prevalencia del VIH en Sudáfrica es de alrededor del 13%.

Un estudio separado realizado el viernes por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD) sugirió que Ómicron puede estar causando una enfermedad menos grave que las variantes anteriores, incluso entre personas no vacunadas.

