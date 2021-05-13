Con sirenas, alertan por un nuevo ataque de Hamas a Israel

En Israel, las sirenas de alarma que avisan sobre un posible ataque con cohetes sonaron este miércoles, debido a que varios proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas.

De acuerdo con medios internacionales, las sirenas se escucharon en todo el distrito central de Israel, que abarca las ciudades de Tel Aviv, Bnei Brak, Petaj Tikva, Herzliya, Jolón, Ra’anan y Hod HaSharon.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) señalaron que por el aviso de las sirenas y el lanzamiento de los cohetes, ciudadanos de ese país corrieron a los refugios antibombas para protegerse.

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“Las sirenas suenan en el sur, centro y norte de Israel. Los israelíes que viven en todo el país están corriendo en busca de refugio mientras los terroristas de Hamas dispararon más cohetes”, detalló el IDF en su cuenta oficial de Twitter.

Minutos después de este ataque realizado desde la Franja de Gaza, algunos aviones de combate israelíes atacaron un escuadrón de la fuerza naval de Hamas y varios edificios estratégicamente importantes que pertenecen a este grupo terrorista.

“Objetivos alcanzados: el banco principal de Hamas e infraestructura de contrainteligencia. Seguimos atacando objetivos terroristas en Gaza”, añadió el IDF.

Asimismo, señaló que en los últimos tres días, Hamas ha disparado más de mil 500 cohetes desde Gaza hasta Israel, haciendo sonar las sirenas y “aterrorizando a los civiles hasta a 90 millas de distancia”. Este mensaje en redes concluyó con una presunta advertencia: “Hamas, espera una respuesta”.

Our fighter jets just struck a number of strategically significant buildings belonging to Hamas & a Hamas naval force squad.



Targets struck:

▪️Hamas' main bank

▪️Hamas counterintelligence infrastructure



We continue to strike terror targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Sin embargo, el sistema de defensa israelí “Cúpula de Hierro”, interceptó cientos de cohetes. Este instrumento defensivo tiene casi una década en operación, es capaz de interceptar y repeler de manera simultánea los ataques con misiles y drones.

Benjamin Netanyahu dice que Israel responderá con fuerza a Hamas

Al menos 65 personas han muerto en Gaza desde que la violencia se intensificó este lunes, cuando organizaciones terroristas “cruzaron la línea roja el Día de Jerusalén”. Mientras que seis personas han fallecido en Israel, de acuerdo con Reuters.

The last 48 hours in Israel: pic.twitter.com/cEHq69Py4y — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Hasta ahora, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que el comandante de la brigada de la ciudad de Gaza y otros 15 miembros del grupo militante murieron en ataques aéreos.

"Esto es sólo el principio. Israel responderá con mucha fuerza, no toleraremos ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados, quien nos ataque pagará un precio alto”, añadió Netanyahu.

Por su parte, Hamas confirmó la muerte del comandante y de “otros líderes y guerreros sagrados”, por lo que su jefe, Ismail Haniyeh, afirmó que “el enfrentamiento con el enemigo está abierto”.

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