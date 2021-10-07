Sismo de 6.1 sacude a Tokio, no hay alerta de tsunami

Un sismo magnitud 6.1 sacudió a Tokio, sin que se reportara riesgo de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

De acuerdo con los primeros informes de la agencia, el epicentro se situó a 80 kilómetros de profundidad en el departamento de Chiba, al este de Tokio, a las 22:41 hora local (13:41 GMT del jueves).

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El jefe de la División de Monitoreo de Tsunamis y Terremotos dijo que “observamos la clase 2 de movimiento del suelo durante un período prolongado en la parte noroeste de la prefectura de Chiba y los 23 distritos de Tokio en este terremoto”.

De acuerdo con una agencia japonesa, el sismo de 6.1 en Tokio dejó varias personas heridas, ninguna de gravedad, en las regiones donde se sintió el temblor. Según los reportes, en la prefectura de Kanagawa se registraron cuatro personas heridas; en la ciudad de Kawasaki, una persona necesito ayuda de paramédicos. En las ciudades de Zama y Yamato, un total de siete personas se golpearon con objetos que cayeron durante el sismo. “En todos los casos, el grado de lesión parece ser menor”, informaron los bomberos.

Se descarrila el tren de Tokio por el sismo de 6.1

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, informó que el tren de la ciudad se descarriló cuando quiso hacer una parada de emergencia entre la estación Toneri-Koen y la estación Toneri en Adachi-ku. Cuando el convoy se detuvo, varias personas cayeron, dejando tres lesionados. Minutos después, todos los pasajeros fueron evacuados de forma segura.

Algunos videos que circulan en redes sociales, muestran el momento de terror que vivieron en Tokio cuando comenzó el sismo. En uno de los clips se ve a las personas caminando por una avenida, al sentir el movimiento corrieron para ponerse a salvo, mientras se ve cómo se mueven los postes de luz.

En otro video, se aprecia el vagón descarrilado del tren de Tokio, con los cuerpos de emergencia en el lugar que ayudaron a las personas que resultaron lesionadas.

Otro video que impactó a los usuarios de redes sociales, es el de unos presentadores de noticias que estaban en vivo cuando inició sismo, y decidieorn quedarse en su lugar para continuar con su labor de informar mientras todo a su alrededor se mueve de forma violenta.

📹🇯🇵 (VIDEO): Sismo de magnitud 6.1 sacudió a Tokio - Japón.pic.twitter.com/3YLmnhTv2v — 🇪🇨 C.U.P.S. (#QuédateEnCasa 🏠) (@Cupsfire_gye) October 7, 2021

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