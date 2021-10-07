tva (1).png
Última hora

Rubén Rocha Moya anuncia su regreso como gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia y supuestos vínculos con el narcotráfico

VIDEOS: Sismo de magnitud 5.7 deja al menos 11 muertos en Pakistán

Las autoridades de Pakistán reportaron que el sismo de 5.7 también dejó cerca de 200 heridos, cifra que podría aumentar.

sismo_pakistan
|Twitter @AlertaMundial19

Escrito por: Azteca Noticias

Un sismo de magnitud 5.7, que se registró durante la tarde de este miércoles en Pakistán, dejó el saldo de al menos 11 muertos y cerca de 200 heridos.

Funcionarios de Pakistán reportaron a una agencia de noticias internacional que la cifra de víctimas podría subir. El sismo se produjo alrededor de las 03:00 horas de la madrugada del tiempo local, a una profundidad de unos 20 kilómetros; fue perceptible en la ciudad de Quetta y otras áreas de la provincia.

Te puede interesar: Pedro Castillo, presidente de Perú, anuncia la dimisión de su gabinete

Suhail Anwar Hashmi, un alto funcionario del gobierno de Pakistán, explicó que muchas de las víctimas, entre las que hay una mujer y seis niños, murieron tras el derrumbe de techos y paredes de edificios y casas.

Estamos recibiendo información de que 20 personas murieron por el sismo. Las tareas de rescate están en marcha, indicó el ministro provincial del Interior, Mir Zia ullah Langau.

Autoridades explican sismo en Pakistán

El sismo en Pakistán tuvo epicentro a unos 14 kilómetros al norte-noreste de Harnai, en la provincia de Baluchistán, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ocurrió a unos 20 kilómetros por debajo de la superficie terrestre.

El lugar se ubica a 100 kilómetros de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, Pakistán, cercana a la frontera con Afganistán.

La zona más afectada tras el sismo fue la remota ciudad montañosa de Harnai, en Baluchistán, donde las labores de rescate de personas se han complicado por la falta de caminos pavimentados, servicio de electricidad y cobertura móvil.

Pakistán se ubica en una zona propensa a sismos

Pakistán está situado en un punto donde se encuentran las placas tectónicas India y Euroasiática, lo que lo hace susceptible a los terremotos.

Al respecto, en octubre de 2015, un sismo de magnitud 7.5 en Pakistán y Afganistán dejó cerca de 400 muertos a lo largo de una zona montañosa.

Mientras que en octubre de 2005, el país sufrió un terremoto de 7.6 grados que dejó más de 73 mil muertos y alrededor de 3.5 millones sin casa, especialmente en la zona de Cachemira, controlada por Pakistán.

Te puede interesar: Canadá pedirá vacuna Covid-19 a trabajadores federales y viajeros