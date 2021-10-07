VIDEOS: Sismo de magnitud 5.7 deja al menos 11 muertos en Pakistán

Un sismo de magnitud 5.7, que se registró durante la tarde de este miércoles en Pakistán, dejó el saldo de al menos 11 muertos y cerca de 200 heridos.

Funcionarios de Pakistán reportaron a una agencia de noticias internacional que la cifra de víctimas podría subir. El sismo se produjo alrededor de las 03:00 horas de la madrugada del tiempo local, a una profundidad de unos 20 kilómetros; fue perceptible en la ciudad de Quetta y otras áreas de la provincia.

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Suhail Anwar Hashmi, un alto funcionario del gobierno de Pakistán, explicó que muchas de las víctimas, entre las que hay una mujer y seis niños, murieron tras el derrumbe de techos y paredes de edificios y casas.

#ULTIMAHORA: Funcionarios: Terremoto de magnitud 5,7 en Pakistán deja al menos 11 muertos y 200 heridos. — AP Noticias (@AP_Noticias) October 7, 2021

Estamos recibiendo información de que 20 personas murieron por el sismo. Las tareas de rescate están en marcha, indicó el ministro provincial del Interior, Mir Zia ullah Langau.

🇵🇰|ÚLTIMA HORA: Al menos 15 personas mueren en un sismo de magnitud 6,0 al sur de Harnai, Pakistán. pic.twitter.com/Ow73HFlzLe — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) October 7, 2021

Autoridades explican sismo en Pakistán

El sismo en Pakistán tuvo epicentro a unos 14 kilómetros al norte-noreste de Harnai, en la provincia de Baluchistán, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos . Ocurrió a unos 20 kilómetros por debajo de la superficie terrestre.

Por el sismo de hace pocas horas en #Pakistán se reportan 15 decesos.



Estructuras altamente vulnerables (deficientes hechas de adobe) no tienen capacidad de resistir sismos que generen intensidades importantes. https://t.co/78uyeEt9ph — SkyAlert (@SkyAlertMx) October 7, 2021

El lugar se ubica a 100 kilómetros de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, Pakistán, cercana a la frontera con Afganistán.

La zona más afectada tras el sismo fue la remota ciudad montañosa de Harnai, en Baluchistán, donde las labores de rescate de personas se han complicado por la falta de caminos pavimentados, servicio de electricidad y cobertura móvil.

➡ Más temprano:

Fuerte Sismo M5.7 ocurrió en

Pakistán con epicentro a 14 km

NNE de Harnai.

• 2021-10-06 22:01:10 (UTC)

• Profundidad: 20.8km

Reportan fallecidos/heridos y

daños a estructuras.

🎥 Pakistán - Vía: CDN pic.twitter.com/Rc6GfP4pX7 — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) October 7, 2021

Pakistán se ubica en una zona propensa a sismos

Pakistán está situado en un punto donde se encuentran las placas tectónicas India y Euroasiática, lo que lo hace susceptible a los terremotos.

Al respecto, en octubre de 2015, un sismo de magnitud 7.5 en Pakistán y Afganistán dejó cerca de 400 muertos a lo largo de una zona montañosa.

Mientras que en octubre de 2005, el país sufrió un terremoto de 7.6 grados que dejó más de 73 mil muertos y alrededor de 3.5 millones sin casa, especialmente en la zona de Cachemira, controlada por Pakistán.