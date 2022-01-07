Se registra sismo de magnitud 6.6 en China

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 6.6 en el norte de Qinghai, China, este 7 de enero a las 17:45 (hora UTC).

El USGS informó que el epicentro del sismo se registró a 111 kilómetros al suroeste de la ciudad de Jinchang, provincia de Gansu, con una profundidad de 10 kilómetros.

La agencia indicó que el sismo de 6.6 en el norte de China ocurrió debido a una falla de deslizamiento a poca profundidad. El terremoto sucedió en una falla lateral izquierda impactante de este a oeste o en una falla lateral derecha impactante de norte-sur.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre daños o víctimas por el sismo de 6.6 en China. Sin embargo existe una alta probabilidad de daños, dadas las características y la vulnerabilidad de la región, es probable que haya heridos y muertos.

El sismo de hoy, entre los más fuertes de China en 50 años

China registró en los últimos 50 años, alrededor de 20 sismos de magnitud mayores a 5.5 dentro de los 200 km de donde surgió el sismo de este 7 de enero, que causaron daños considerables y dejaron miles de muertos.

En 1927, ocurrió un sismo de 7.7 en el sistema de fallas de Haiyuan, a unos 150 km al este del terremoto del 7 de enero, el cual causó causó más de 40 mil muertes y daños extremos en el área de Gulang-Wuwei.

Los deslizamientos de tierra enterraron una ciudad cerca de Gulang y represaron un arroyo en el condado de Wuwei, creando un nuevo lago.

En la zona se produjeron grandes fisuras y golpes de arena. Los daños ocurrieron desde Lanzhou a través de Minqin y Yongchang hasta Jinta.

Otrs sismo, de magnitud 8.3, se registró el 16 de diciembre de 1920 a una distancia de 300-400 km del terremoto de hoy. El sismo de 1920 causó más de 200 mil muertes, la mitad de esas muertes causadas por deslizamientos de tierra provocados por el terremoto.

