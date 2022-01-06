Registran sismo de 6.2 en la costa de Nicaragua

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) registró un sismo de 6.2 en la costa de Nicaragua la mañana de este jueves 6 de enero, sin que se registraran daños de consideración, ni víctimas hasta el momento.

De acuerdo con el USGS, el sismo tuvo su epicentro en el Océano Pacífico a 59 kilómetros al sur de la ciudad costera de Corinto, a una profundidad de 27.5 kilómetros, en la costa de Nicaragua.

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, informó que por el momento no se registraban daños en el país por el sismo de 6.1 que azotó la costa de Nicaragua. Datos preliminares informaron que el sismo también se sintió con un ligero movimiento en el país vecino de Costa Rica y El Salvador.

Sismo magnitud preliminar 6.2 frente la costa de Nicaragua.

•Posibles daños menores.

•Sin peligro de tsunami.

•Reportes de percepción, además de Nicaragua, en El Salvador y Costa Rica. pic.twitter.com/S15WplbjeC — SkyAlert (@SkyAlertMx) January 6, 2022

Evacúan edificios por sismo en Nicaragua

Algunos medios locales informaron que el sismo se sintió fuerte en la capital, Managua, donde la gente salió de sus casas y oficinas para ponerse a salvo. Además, el aeropuerto internacional de Nicaragua también fue evacuado.

En algunos videos que circulan en redes sociales, muestran el momento en que varias personas desalojaron un edificio, algunas con las manos en la cabeza, mientras sonaba la alarma sísmica.

Posteriormente, 50 minutos después del sismo, el Ministerio de Medio Ambiente informó a través de su cuenta de twitter sobre una réplica con magnitud de 4.6, al oeste de Managua, con una profundidad de 30 kilómetros.

Hace menos de un mes, Nicaragua conmemoró el 49 aniversario del terremoto que devastó Managua en 1972, y dejó un saldo de más de 10 mil personas muertas.

La ciudad quedó en escombros durante más de tres décadas debido a un enfrentamiento entre la alcaldía de Managua y el gobierno federal del país.

Por ello, el pasado 20 de diciembre, Nicaragua realizó un simulacro para prevenir desastres naturales en su territorio en conmemoración del 49 aniversario de aquel sismo.