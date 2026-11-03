VIDEO: Fuerte sismo de 5.6 sacude Colombia; así se vivió el temblor que dejó daños

Un fuerte sismo sorprendió a los habitantes de Colombia durante la madrugada de este martes. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.6, de acuerdo con la actualización del Servicio Geológico Colombiano (SGC), y provocó que habitantes de distintas ciudades despertaran y salieran de sus viviendas ante la intensidad de la sacudida.

El temblor ocurrió alrededor de las 4:13 de la mañana (hora local) y tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, en el centro-sur del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, por lo que fue percibido en diferentes regiones colombianas.

Y es que, el organismo geológico inicialmente reportó una magnitud de 5.3; sin embargo, después de revisar los datos del movimiento, actualizó el registro a 5.6.

Así se vivió el temblor de 5.6 en Colombia

El movimiento telúrico quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales durante las primeras horas de este martes. Las imágenes muestran la reacción de habitantes que fueron sorprendidos por el temblor mientras dormían.

En Chaparral, municipio donde se localizó el epicentro, algunos ciudadanos salieron de sus viviendas y se reunieron en las calles ante el temor provocado por la sacudida.

También se difundieron grabaciones de personas que evacuaron edificios en otras ciudades, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué.

En algunos de los testimonios compartidos por usuarios, habitantes describieron el movimiento como una sacudida fuerte que los obligó a levantarse y buscar un lugar seguro.

Las imágenes también muestran cómo algunos edificios y objetos se movieron durante el sismo.

#Internacionales | 🇨🇴🔴 Un sismo de magnitud 5.6 se registró en #Colombia a las 4:13 a.m., con epicentro en Chaparral, Tolima. Fue sentido con fuerza en Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué, donde ciudadanos compartieron videos. Video: Cortesía. https://t.co/DraUdbeQm8 — #ÚltimaHora (@ultimahsv) November 3, 2026

¿En qué ciudades de Colombia se sintió el sismo?

Aunque el epicentro se ubicó en Tolima, el movimiento fue percibido en diferentes regiones del territorio colombiano.

Entre las ciudades donde se reportó el temblor se encuentran:

Bogotá.

Cali.

Medellín.

Ibagué.

Pereira.

Otras localidades del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Reportan réplicas después del sismo de 5.6

La actividad sísmica no terminó con el primer movimiento. El Servicio Geológico Colombiano también registró réplicas durante los minutos posteriores al temblor principal. Entre ellas se reportaron movimientos de magnitud 3.3 y 3.5, además de otros sismos de menor magnitud.

Estos eventos ocurrieron en la zona de Chaparral, Tolima, por lo que los organismos de monitoreo continuaron pendientes de la actividad en la región.