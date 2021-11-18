Se registra sismo magnitud 4.6 en Guatemala y El Salvador

Un sismo de magnitud 4.6 se registró en Guatemala y El Salvador este jueves, según un informe proporcionado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH).

De acuerdo con el INSIVUMEH, este jueves a las 10:56 de la mañana se registró un sismo de 4.6 magnitud, que se sintió en todo el territorio, con epicentro en el océano pacífico.

Agregó que tras la primera revisión, no se registraron inconvenientes o daños en Guatemala. Sin embargo, las personas de los edificios del centro cívico y zona 4 fueron evacuadas debido al fuerte movimiento sísmico.

“Se están realizando los monitoreos correspondientes para determinar si existen daños materiales o personales”, informó David de León, vocero de la agencia de Protección Civil de Guatemala.

📌#ElObservatorioInforma DATOS FINALES: Sismo mag. 4.6, frente a la costa de Guatemala. A 62.0 km al oeste de Barra de Santiago. Prof. 50 km. [2021-11-18, 11:23:46] pic.twitter.com/XJQ5reETkm — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) November 18, 2021

Sismo en la costa de Guatemala se siente en El Salvador

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador comunicó los datos finales del sismo y señaló que el temblor tuvo una magnitud de 4.6 y se registró frente a la costa de Guatemala, al oeste de Barra de Santiago.

“Sismo mag 4.6 frente a la costa de Guatemala. A 62 km al oeste de Barra de Santiago. Prof. 50 kilómetros”, compartió el ministerio a través de su cuenta de Twitter.

Autoridades de El Salvador detallaron que, como medida preventiva, realizaron evacuaciones del personal de las oficinas gubernamentales, sin que tampoco se informara sobre daños materiales ni pérdidas humanas, no obstante, aclararon que continuarán monitoreando la situación.

A través de redes sociales circularon algunos videos en los que se muestra a las personas evacuando edificios y casas durante el sismo.

En uno de los clips se aprecia al personal de los edificios de las instituciones del Centro Cívico de Guatemala evacuando, después del fuerte sismo que se registró esta mañana.

EVACUACIONES POR TEMBLOR:



El personal de los edificios de las instituciones del Centro Cívico han sido evacuados después del fuerte sismo de magnitud 5.8 que se sintió en Guatemala.#temblorgt pic.twitter.com/67U6fINUsD — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) November 18, 2021

Protección Civil de El Salvador también compartió imágenes dle personal y usuarios del centro de gobierno siendo evacuados de las distintas instalaciones del sector.