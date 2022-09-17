Sismo hoy 17 de septiembre, de magnitud 6.5, sacude Taiwán

Un fuerte sismo hoy 17 de septiembre de 2022 se registró al sureste de Taiwán, el movimiento tuvo una magnitud de 6.5 y hasta el momento no se reportan daños.

De acuerdo con la Oficina Meteorológica Central de Taiwán, el epicentro del temblor se ubicó a 35.8 kilómetros al norte de Taitung County Hall, a una profundidad de 7.3 kilómetros.

En esta pequeña nación insular, ubicada al este de China, se utiliza una escala del uno al siete para medir la intensidad de un terremoto, en un lugar específico.

La intensidad del sismo hoy 17 de septiembre fue de seis en el condado de Taitung; mientras que en el condado de Hualien y en la ciudad de Kaohsiung el nivel fue de cinco.

April Yao, comisionada del condado de Taitung, informó que el temblor fue extremadamente fuerte; sin embargo, hasta ahora no hay reportes de daños.

No hubo cortes de energía por el sismo hoy 17 de septiembre en Taiwán

La Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán señaló que hasta ahora no había recibido reportes por daños, pero utilizó sus redes sociales para exhortar a la población a tomar precauciones.

Además, compartió información sobre prevención de desastres, ya que en caso de un sismo como el de este sábado, es importante tranquilizarse y proteger la cabeza de la posible caída de objetos.

Por su parte, la empresa de servicios públicos estatal Taipower, citada por Reuters, indicó que no hubo interrupción del suministro eléctrico en la costa este de Taiwán.

En redes sociales se compartieron videos del sismo hoy 17 de septiembre, en los cuales se aprecia el movimiento de los objetos. El temblor se pudo sentir en todo el país.

Taiwan has just had an earthquake, and the video shows waves in the hot pot restrant.

I also felt the earthquake in Taizhou!#taiwan #earthquake #台湾地震 pic.twitter.com/XDPn5qH3T3 — 莎莎大国王 King （💯互fo） (@luckylinsa) September 17, 2022

Taiwán se ubica cerca de la unión de dos placas tectónicas, por lo que es un territorio propenso a los terremotos, según Reuters.

Más de 100 personas murieron en un sismo en el sur de Taiwán en 2016, mientras que un terremoto de magnitud 7.3 dejó más de dos mil personas fallecidas en 1999.

