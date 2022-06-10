Sismo de magnitud 6 sacude provincia de Sichuan en suroeste de China

Un sismo de magnitud 6 sacudió la ciudad de Maerkang de la prefectura autónoma de las etnias tibetana y qiang de Aba en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

El súbito movimiento de la Tierra se registró en punto de la 01:28 de la madrugada del viernes (hora de Beijing), según el más reciente reporte del Centro de Redes de Terremotos de China (CENC por sus siglas en inglés).

Se informó que el epicentro tuvo una profundidad de 13 kilómetros y que fue monitoreado a 32.25 grados de latitud norte y 101.82 grados de longitud este, reportó la CENC.

Diez miembros del equipo local de bomberos y rescate fueron enviados al epicentro del sismo para la investigación del desastre causado por el súbito movimiento de la Tierra.

Además, se desplegaron 425 rescatistas, 95 vehículos y nueve perros de rescate de la prefectura y ciudades cercanas para participar en los esfuerzos de rescate luego del sismo de magnitud 6.

Hasta el momento, no se han recibido reportes de derrumbes de casas, personas atrapadas o interrupción de alguna de las carreteras, según la información proporcionada por la población local.

No se han reportado daños materiales.

No casualties have been reported as of 6 a.m. Friday after two earthquakes above 5.0-magnitude hit southwest China's #Sichuan Province, according to the provincial emergency response department. pic.twitter.com/X1mHfT7AUH — Vivian-sd (@sd_vivian) June 10, 2022

Dos sismos sacuden la provincia china de Sichuan

Conforme a Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), un sismo de magnitud 5.6 golpeó la región de Tianpeng en China el viernes.

El sismo tuvo una profundidad de 19.9 kilómetros (12.37 millas) y tuvo su epicentro a unos 248 kilómetros al noroeste de Tianpeng, señaló el USGS.

Desde el pasado día dos de junio (2022) un sismo de magnitud de 6.1 se registró muy cerca de la región, en espeecífico en el condado de Lushan y en aquella ocasión cobró la vida de cuatro muertos y dejó a otras 14 heridas.

Cabe señalar que las regiones suroccidentales en China son zonas propensas a los sismos debido a la fricción de las placas tectónicas asiática e india.

Miles de personas han fallecido allí en temblores ocurridos en las últimas décadas.

List and maps of largest #earthquakes yesterday Thursday, 9 Jun 2022

#1: M5.9 254 Km NW of Tianpeng, China - 19 hrs ago : https://t.co/ul5cqZp2au

#2: M...https://t.co/EqrKLRN9aB — Earthquake Monitor (@EQAlerts) June 10, 2022

¿Cuál fue el terremoto más grande de China?

Terremoto de Shaanxi de 1556

8.0 en potencia de Magnitud de Momento (MW)

8.0 Magnitud (ML)

Ourrido el día 23 de enero del año de 1556.