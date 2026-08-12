¿Habrá un gran sismo en México por actividad en Cinturón de Fuego? La verdad detrás del ‘efecto cadena’ por temblores en Colombia y Venezuela

La reciente ola de sismos de gran magnitud en el Pacífico han reavivado el temor sobre un posible “efecto cadena” a lo largo del Cinturón de Fuego, después de que en los últimos meses se registraron varios temblores con una magnitud mayor a 7.

Los fuertes sismos en Colombia y Venezuela lleva a muchos a preguntarse si la constante reacción tectónica en la región podría desencadenar un gran movimiento telúrico en México, pero ¿qué dicen los expertos?

¿Un sismo puede activar otro? Experto de la UNAM aclara la relación entre placas tectónicas

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Quintana, explica para Hechos AM, el comportamiento real de la tierra para aclarar si existe o no una relación en cadena entre los movimientos telúricos de los últimos días.

Luis Quintanar aseguró que el sismo de Venezuela y el terremoto en Colombia no tienen relación entre ello debido a que son placas tectónicas diferentes, por lo que no existirá un “efecto cadena”.

El sismo de Venezuela implicaron la interacción con la placa del Caribe con la placa de Sudamérica, mientras que el de Colombia implicó a la placa de Nazca que se sumerge por debajo de la placa de Sudamérica.

“Es un fenómeno similar al estirar una liga (...) Nosotros la podemos estirar, estirar, estirar, pero no la podemos estirar indefinidamente, llega un momento en el que si sobrepasan los esfuerzos que puede soportar esa ligar se va a romper, lo mismo pasa en la Tierra”, explicó el investigador de la UNAM para Azteca Noticias.