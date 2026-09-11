Sismológico suma 2,475 réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó que, hasta las 08:00 horas del 11 de septiembre de 2026, se han contabilizado 2,475 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas. El organismo detalló que el remezón secundario de mayor magnitud alcanzado hasta la fecha ha sido de 6.5.

Hasta las 08:00 horas del 11/septiembre/2026 se han registrado 2,475 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 11, 2026