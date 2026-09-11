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Sismológico suma 2,475 réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado en Chiapas

Actualizaciones y toda la información sobre los sismos en México de este viernes 11 de septiembre 2026. Conoce las afectaciones sobre los temblores de hoy.

Sismos en méxico
Sismos en México hoy 11 de septiembre 2026|Sismológico Nacional

Escrito por: Ollinka Méndez

En Azteca Noticias te brindamos la información EN VIVO para que te mantengas al tanto de los sismos en México.

Sismológico suma 2,475 réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado en Chiapas

Acumula Chiapas miles de réplicas tras el fuerte sismo en Ciudad Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó que, hasta las 08:00 horas del 11 de septiembre de 2026, se han contabilizado 2,475 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas. El organismo detalló que el remezón secundario de mayor magnitud alcanzado hasta la fecha ha sido de 6.5.

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