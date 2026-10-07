“No es un switch que apagas”: Ilana Gritzewsky pasó 55 días cautiva en Gaza; liberada, pero con heridas que no cierran

Ilana Gritzewsky, mexicana-israelí de 31 años, vivía con su pareja, Matan Zangauker, en el kibutz Nir Oz, a 1.5 kilómetros de la Franja de Gaza. La última vez que hizo repostería fue el 6 de octubre de 2023. Al día siguiente, terroristas de Hamás irrumpieron en su hogar durante el ataque que dejó alrededor de 1,200 muertos y 250 secuestrados en Israel.

“Lo único que me estaba pasando por la cabeza era por qué mi familia me tenía que ver morir así”, recordó Ilana. Levantó las manos, dijo que era mexicana, pidió que la dejaran ir. No funcionó. La golpearon, le jalaron el cabello, la aventaron al piso y la subieron a una moto. Le pusieron un plástico en la cabeza “para no ver y para irme asfixiando”.

55 días de tortura, hambre y abusos sexuales

En el traslado hacia Gaza, Ilana fue golpeada repetidamente. “Eras como el trofeo para ellos”, dijo. A mitad del camino comenzó a sufrir abusos sexuales. “En ese momento me desmayé físicamente y emocionalmente ya no podía más”, relató.

