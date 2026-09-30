Antes y después: Google Earth se actualiza y revela devastadoras imágenes de Gaza

Las nuevas imágenes satelitales de Google Earth permiten observar los cambios que ha experimentado la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí.

Las fotografías muestran zonas urbanas, donde antes había viviendas, comercios y espacios públicos, pero que ahora presentan áreas de destrucción y edificios reducidos a escombros.

Gaza antes y después de los bombardeos

El contraste entre las imágenes de julio de 2023 y de septiembre de 2026 permite dimensionar parte de las consecuencias del conflicto en este territorio, considerado uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo.

La destrucción no se limita a las zonas habitacionales, pues hospitales, escuelas, espacios recreativos y áreas verdes también han sufrido daños.

Aunque las imágenes de Google Earth no constituyen por sí mismas la realidad del conflicto armado, permiten comparar la configuración urbana antes y después de la ofensiva.

Google Maps updated satellite imagery of the Gaza Strip has left people shocked by the scale of destruction visible across the besieged territory after Israel’s genocide on Gaza.



Yet even these images show only a fraction of the devastation. The updated satellite view does not… pic.twitter.com/kN7W7zHMSD — Quds News Network (@QudsNen) September 28, 2026

Sectores que en 2023 mostraban calles pobladas, construcciones continuas y espacios destinados a la convivencia aparecen ahora con numerosos edificios destruidos o con grandes extensiones de terreno despejado por la desaparición de las estructuras.

Las cifras de la destrucción en Gaza

Las cifras del Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) ofrecen una referencia sobre la magnitud de los daños, ya que en una evaluación del 16 de junio de 2026, el organismo identificó alrededor de 201 mil 290 estructuras dañadas, lo que equivale aproximadamente al 82% del total de edificios del territorio.

De acuerdo con el mismo análisis, 134 mil 422 estructuras fueron clasificadas como destruidas. Otras 13 mil 848 presentaban daños graves, mientras que 28 mil 96 registraban afectaciones moderadas. Además, 24 mil 924 construcciones fueron identificadas como posiblemente dañadas.

El impacto también se refleja en las viviendas, ya que la evaluación de UNOSAT calculó que aproximadamente 328 mil 627 casas habían sufrido algún tipo de afectación, una situación que da cuenta de la dimensión del conflicto al que se enfrenta la población de Gaza.