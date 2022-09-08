Ricky Martin pone demanda contra su sobrino por extorsión

El sobrino de Ricky Martin, Dennis Sánchez Martin, ahora es demandado por su tío, el cantante por el delito de extorsión y hostigamiento.

Ricky Martin procedió legalmente contra su sobrino a quien le exige 200 millones de dólares, ya que aseguró que la demanda que él le interpuso por un supuesto caso de violencia doméstica, le hizo perder varios contratos que ascienden a 10 millones de dólares.

El portal TMZ asegura que el cantante demandó a su sobrino por difamarlo y asegurar que tenía una relación con él, en la que sufrió violencia doméstica.

La demanda se interpuso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, daños y perjuicios

Ricky Martin acusa a sobrino de acoso y extorsión

En la demanda de Ricky Martin en contra de su sobrino el cantante alega que es perseguido, acechado y extorsionado con la finalidad de obtener un beneficio económico.

El supuesto acoso de parte del sobrino de Ricky Martin ocurrió entre octubre y enero de 2022 a través de WhatsApp e Instagram con “diatribas sin sentido y sin propósito particular alguno”, y se insiste en definir al demandado como “un individuo desajustado”.

Ricky Martin también acusa a su sobrino de interferir en la vida de sus hijos, incluso, aseguró que hizo una cuenta de Instagram a nombre de uno de ellos, cosa que aprobó el famoso cantante.

También Dennis Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, presuntamente reveló el número del cantante, por lo que recibió mensajes de extraños y tuvo que cambiar de número.