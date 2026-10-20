Alerta en Iztacalco por enorme socavón y pone en riesgo a vecinos en Agrícola Orienta; otras afectaciones en CDMX | EN VIVO
La Ciudad de México comienza la mañana de este martes con el cierre de circulación en la Agrícola Oriental debido a un enorme socavón que afecta la vialidad.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 20 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este martes
Enorme socavón afecta calles de la Agrícola Oriental: Cierran la circulación
En las primeras horas de este 20 de octubre se reportó un enorme socavón en calles de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, que mantiene cerrada la circulación como medida preventiva.
Los primeros reportes indican que el hundimiento fue provocado por una fuga de agua potable y drenaje al cruce Sur 16 y Oriente 253.
Durante las primeras revisiones, el hundimiento parecía tener una longitud de aproximadamente cinco metros; sin embargo, tras los trabajos de excavación, quedó al descubierto su verdadera dimensión y se estima que podría alcanzar hasta 15 metros de largo.
Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas debido al cierre de la circulación en la Agrícola Oriental.