Foto del Sol como calabaza resplandeciente aparece antes de Halloween

A pocos días de que inicien las celebraciones de Halloween, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió una fotografía del Sol, donde luce como una calabaza resplandeciente con sonrisa malévola.

“Nuestro Sol como una calabaza resplandeciente”, escribió la agencia en su página web, donde es posible observar la imagen de la estrella más cercana a la Tierra, fundamental porque es la principal fuente de calor y luz para nuestro planeta.

|NASA

La foto de la calabaza resplandeciente fue tomada en octubre de 2014 por el telescopio espacial Solar Dynamics Observatory, que desde su lanzamiento el 11 de febrero de 2010 ha funcionado como “un ojo fijo en el Sol”.

El 8 de octubre de 2014, las regiones activas de nuestro Sol le dieron la apariencia de una calabaza. Esta imagen es una mezcla de luz 171 y 193 angstrom capturada por el Observatorio de Dinámica Solar.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Sol es una de las mil millones de estrellas en el universo, tiene una gravedad tan grande que mantiene a todos los cuerpos del Sistema Solar en movimiento alrededor de sus órbitas.

“Esta enorme esfera de gas incandescente está formada principalmente de hidrógeno y helio. La energía que irradia proviene de su centro o núcleo donde se transforma la materia en energía”, precisó la UNAM.

Estrellas giran y se convierten en calabaza resplandeciente

Por otra parte, el Centro de Investigación Ames de la NASA, ubicado en Silicon Valley, California, se sumó a la tendencia de Halloween y compartió una imagen de estrellas afines a la temporada.

Además de la calabaza resplandeciente que apareció en la superficie del Sol, la agencia explicó que con ayuda del telescopio Kepler se descubrieron estrellas que al girar tan rápido adquirían una peculiar forma y se pusieron en modo Halloween.

“¡Puedes buscar inspiración en el cosmos! Nuestro telescopio espacial Kepler ayudó a descubrir que algunas estrellas giraban tan rápido que tenían forma de calabaza”, señaló la NASA en redes sociales.

Need some #MondayMotivation for pumpkin season?



You can look to the cosmos for inspiration! Our Kepler space telescope helped discover that some stars spun so fast, they turned pumpkin-shaped. 🎃 pic.twitter.com/eaxwJDMKjY — NASAhhh!! 😱 Ames 👻💀 (@NASAAmes) October 25, 2021

La calabaza resplandeciente y con sonrisa maléfica es un símbolo de Halloween, una leyenda dice que un granjero irlandés llamado Jack hizo un pacto con el diablo, pero salió mal y fue condenado a vagar por la noche eterna.

Jack iluminó su camino con un pedazo de carbón incandescente que metió en un nabo (rábano) tallado con agujeros. Inspirados en esa leyenda, algunos irlandeses hicieron “linternas de Jack” (Jack o’Lanterns) con calabazas, que dejaban encendidas frente a sus casas la noche de Halloween.