Playas mexicanas desaparecerían en 130 años por cambio climático: NASA

Una proyección de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) afirmó que algunas playas mexicanas podrían desaparecer en los próximos 130 años debido al cambio climático y al incremento en el nivel del mar, ello si no se crean políticas públicas climatológicas.

A través de un comunicado , la NASA anunció la creación de una herramienta de proyección del incremento del nivel del mar en las décadas entre 2020 y 2150, es decir, hasta 130 años después, debido al cambio climático.

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La herramienta de la NASA sobre el incremento del nivel del mar en playas mexicanas y del resto del mundo se basa en los datos recopilados por satélites e instrumentos en tierra, así como análisis y simulaciones por computadora.

Lo nuevo aquí es una herramienta que estamos brindando a la comunidad, para distribuir el conocimiento climático más reciente producido por los científicos del IPCC y la NASA de una manera accesible y fácil de usar mientras se mantiene la integridad científica, dijo Nadya Vinogradova, gerente de la NASA.

Con esta nueva función, explica la NASA, por primera vez cualquier persona en el mundo podrá ver una visualización de cómo cambiarán los niveles del mar en playas mexicanas, así como en las costas de todo el mundo debido al cambio climático.

NASA explica por qué podrían desaparecer algunas playas mexicanas

En el informe, la NASA explicó el motivo del incremento en el nivel del mar por el cambio climático, por el cual podrían desaparecer algunas playas mexicanas.

El cambio climático provoca el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, lo que modifica la medida en que las aguas de los océanos cambian sus patrones de circulación o se expanden mientras se calientan, ello puede afectar la altura del nivel del mar.

El objetivo de la herramienta de la NASA es pronosticar escenarios futuros y desarrollar las políticas para tratar de revertir el cambio climático que podría aumentar el nivel del mar y desaparecer algunas playas mexicanas en las próximas décadas.

Playas mexicanas que podrían verse más afectadas

La herramienta de la NASA muestra que para el año 2150, es decir, en 130 años, los principales aumentos en el nivel del mar ocurrirán en la costa del Océano Pacífico, lo que podría afectar a varias playas mexicanas, considerando el nivel SSP3-7.0, es decir una “confianza media”. La medición se puede pronosticar con una confianza más baja o más catastrófica.

El principal aumento en playas mexicanas para el 2150 con el nivel de “confianza media” se registrará en Acapulco, Guerrero, donde la altura alcanzará 1.93 metros y en Manzanillo, Colima, con 1.54 metros.

En cuanto al Golfo de México, la proyección de la NASA menciona que los mayores aumentos del nivel del mar por el cambio climático en 2150 serán en Progreso, Yucatán, con 1.56 metros y Ciudad Madero, Tamaulipas, con 1.55 metros.

La herramienta completa la puede consultar en este link .