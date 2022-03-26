Solar Orbiter toma las fotos más cercanas al Sol en 50 años

La Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) compartió las fotos más cercanas al Sol tomadas gracias a la misión espacial Solar Orbiter, donde se puede ver al astro con un detalle sin precedentes.

Las imágenes fueron captadas el pasado 7 de marzo cuando la nave espacial cruzaba entre la Tierra y el Sol, y se encontraba a unos 75 millones de kilómetros de la estrella, por lo que fue posible fotografiarlo por completo.

La ESA indicó que el telescopio toma fotos con una resolución espacial tan alta que al estar a una distancia tan cercana al Sol, se utilizaron 25 imágenes individuales tomadas una tras otra para conseguir la imagen de todo el astro.

Para fotografiar por completo al Sol se necesitaron más de cuatro horas, ya que cada mosaico tardó aproximadamente 10 minutos, incluyendo el tiempo que la nave Solar Orbiter tardó en apuntar entre uno y otro segmento.

We're one day ahead of our close perihelion pass of the Sun! We expect to share a first look within a couple of weeks given it will take some time to download and analyse. In the meantime, here's more about our closest camera to the #Sun👉 https://t.co/07INo8zkqQ pic.twitter.com/zyw57unGEO — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 25, 2022

La foto del Sol tiene más de 83 millones de pixeles en cada cuadrícula, lo que equivale a una resolución diez veces mejor que la de una pantalla de televisión 4K.

Con las nuevas imágenes de alta definición se puede ver la atmósfera superior del Sol y la corona, que tiene una temperatura de un millón de grados celsius.

Las fotos permitirán a los científicos solares rastrear las erupciones “extremadamente poderosas” que tienen lugar en la corona a través de las capas atmosféricas inferiores. También podrán estudiar más detalles sobre el Sol hasta ahora poco conocidos como el aumento de la temperatura a través de las capas atmosféricas ascendentes.

Solar Orbiter alcanzará su primer perihelio el 26 de marzo

La nave Solar Orbiter está a un día de cumplir otro punto importante de su misión espacial, pues el próximo 26 de marzo, alcanzará su primer perihelio, es decir, se colocará en el punto más cercano al Sol.

Actualmente la nave está dentro de la órbita de Mercurio, el planeta interior, tomando las imágenes del Sol de mayor resolución que puede tomar. También está registrando datos sobre el viento solar de partículas que fluye hacia afuera desde el Sol.

Y esto es solo el principio, ya que se espera que en los próximos años la misión espacial de Solar Orbiter se acerque repetidamente al Sol, con lo que aumentará su orientación para ver las regiones polares del astro que antes no se observaban.

