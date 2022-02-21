SpaceX lanza más satélites Starlink para red de internet global

SpaceX, la empresa estadunidense de fabricación aeroespacial, envió al espacio 46 satélites Starlink para su red de internet. Como parte de su proyecto de internet global, la compañía fundada en el año 2002 por Elon Musk, ya cuenta con más de un millar de satélites en funcionamiento.

Un cohete Falcon 9 de dos fases despegó desde Cabo Cañaveral en la Florida en punto de las 9:44 (hora local) y tan solo 8 minutos y 48 segundos después, el cohete propulsor de la nave se posó sobre la plataforma "A Shortfall of Gravitas" situada en el Atlántico, cerca de la costa de Bahamas y a unos 650 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral.

SpaceX lanza más satélites Starlink para su proyecto de internet global

Se trata del tercer envío de satélites Starlink de la compañía de SpaceX en lo que va del año (2022), aunque lanzamiento que fue realizado el pasado 3 de febrero, vio cómo al menos 38 de los 49 satélites sufrieron una semana más tarde el impacto de una tormenta geomagnética debido a una erupción solar por lo que quedaron inservibles.

Para este lanzamiento, los satélites Starlink fueron enviados a una órbita más alta y circular para reducir los posibles riesgos de una tormenta solar similar, lo que conllevó además reducir de 49 a 46 el número de satélites para poner en órbita.

Starlink tiene como objetivo poner en órbita miles de satélites artificiales para la creación de una red de internet global de banda ancha que sea capaz de llegar de forma efectiva hasta zonas rurales o remotas.

Orbital Launch no.17 of 2022 🇺🇲🚀🛰️➕➕



Starlink L37 | SpaceX | Feb 21 | 0944 ET@SpaceX launches another batch of Starlink v1.5 satellites (with laser link system) using its #Falcon9 with booster #B1058-11 from @SLDelta45 SLC-40 to LEO. pic.twitter.com/QntIJzJJrN — Space Intelligence (@SpaceIntellige3) February 20, 2022

SpaceX cuenta con miles de suscriptores para su servicio de internet global

La compañía estadunidense ha señalado que mientras la mayoría de los servicios de internet por satélite provienen de satélites que orbitan a unos 3 mil 500 kilómetros de la Tierra, la red global (incluido México) de Starlink se encuentra mucho más cerca, a unos 550 kilómetros, lo que le permite reducir el tiempo que lleva a los datos hacer el recorrido entre el usuario y el satélite.

Actualmente, SpaceX tiene más de 145 mil suscriptores a este servicio de internet en 25 países.