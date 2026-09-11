“Son intocables los de Morena”, pese a señalamientos contra Rocha Moya, Andy López Beltrán, Adán Augusto y otros de la 4T

La impunidad de Rubén Rocha Moya no inició hace dos años, con la narcoguerra en Sinaloa, sino en 2021, cuando se comenzaron a presentar las primeras denuncias por dinero sucio, presuntamente proveniente del huachicol fiscal.

Desde la mesa de Tolerancia Cero, se pone el foco en otros personajes de Morena envueltos en escándalos: Adán Augusto López, Andy López Beltrán, América Villarreal y Alfonso Durazo.

“Es decir, la federación de impunidades es una cadenita, si tú tocas a uno, tienes que tocar a otro, y al otro, y al otro”, sentenció el escritor y periodista Héctor Aguilar Camín.