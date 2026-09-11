“Son intocables los de Morena”, pese a señalamientos contra Rocha Moya, Andy López Beltrán, Adán Augusto y otros de la 4T
En la mesa de análisis de Tolerancia Cero señalan que en México “la impunidad es una cadenita”, cuando se habla de integrantes de Morena.
La impunidad de Rubén Rocha Moya no inició hace dos años, con la narcoguerra en Sinaloa, sino en 2021, cuando se comenzaron a presentar las primeras denuncias por dinero sucio, presuntamente proveniente del huachicol fiscal.
Desde la mesa de Tolerancia Cero, se pone el foco en otros personajes de Morena envueltos en escándalos: Adán Augusto López, Andy López Beltrán, América Villarreal y Alfonso Durazo.
“Es decir, la federación de impunidades es una cadenita, si tú tocas a uno, tienes que tocar a otro, y al otro, y al otro”, sentenció el escritor y periodista Héctor Aguilar Camín.