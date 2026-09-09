“No tuvo que comprarlo, simplemente lo puso": Héctor de Mauleón sobre Sinaloa a 2 años de narcoviolencia (VIDEO)

A dos años de la narcoviolencia desatada por facciones del Cártel de Sinaloa, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Héctor de Mauleón hacen un recuento de lo sucedido en dicha entidad.

Radiografía de la violencia en Sinaloa: homicidios, desaparecidos y crisis económica

En la mesa de debate de Hechos AM con Manuel López San Martín, De Mauleón recordó que en este tiempo han ocurrido casi 4 mil homicidios, 5 mil personas están desaparecidas, se han perdido miles de empleos y hay empresas cerradas debido a la violencia en Sinaloa.

En la entidad, la vida cotidiana ha cambiado de forma radical, debido a que las familias deben mantenerse en contacto con sus seres queridos para saber si llegaron bien a casa, sin olvidar que la vida nocturna se ha vuelto imposible para la mayoría, recordó el columnista.

El impacto de la detención de “El Mayo” Zambada en la política local

Tras el traslado a Estados Unidos y su detención, “El Mayo” Zambada difundió una carta donde narra cómo se lo llevaron a la Unión Americana y agregó se vería con el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta es una señal de que el Cártel de Sinaloa no tuvo que comprar a un secretario de seguridad o a un mandatario estatal.

“En lugar de hacer el trámite de tener que comprarlo, simplemente lo puso, simplemente pagó para comprar y quedarse con el gobierno. No es que tuvieran un pacto, es que era de ellos”, consideró De Mauleón.

¿Existe complicidad entre el gobierno de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa?

Lo más grave es que los políticos que provocaron este infierno siguen intocables. El historiador y analista Jorge Fernández Menéndez lo dijo sin rodeos: “Es complicidad, no huele a complicidad, es complicidad”.

La organización criminal se quedó con 10 de los cargos más importantes del estado, desde el gobernador hasta el secretario de seguridad, el secretario de finanzas y el presidente municipal de Culiacán.

