VIDEO: ¡Sinfonía espacial! NASA revela cómo es el sonido del Sol y la Tierra

El espacio continúa siendo un misterio que no termina de sorprender a la humanidad, esta vez al revelar el sonido entre el Sol y la Tierra, que ha sido título por la NASA como "sinfonía espacial". Se trata de audios que normalmente serían inaudibles para el ser humano; sin embargo, gracias al proyecto HARP esto ha sido posible.

De acuerdo con la NASA, el proyecto HARP (Hyper-Angular Rainbow Polarimeter), se encarga de recopilar las vibraciones de frecuencia ultrabaja a través de satélites. Debido al poco campo que existe para captar estos sonidos, el equipo de especialistas trabaja para convertir estas ondas sonoras en una obra cacofónica entre el Sol y la Tierra.

¿Cómo es posible lograr esta auténtica obra maestra? Según explica la agencia aeroespacial estadounidense, entre ambos cuerpos celestes flotan partículas provenientes del Sol llamadas plasma, que cuando chocan con la Tierra, los campos magnéticos del planeta y el plasma vibran como las cuerdas de un arpa.

El proyecto se encuentra compuesto 180 antenas que funcionando en conjunto y emiten un billón de ondas de radio de alta frecuencia. A su vez estas penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los elecrojets aureales, momento en que se traducen los ruidos espaciales en datos utilizados por los científicos para crear esta obra maestra.

¿Cómo es el sonido del Sol y la Tierra?

Robert Alexander, miembro del equipo HARP de Auralab Technologies en Michigan, explicó que los sonidos que el ser humano escuchará a continuación, son ruidos "literalmente fuera de este mundo, y para mí eso es lo más parecido a flotar en un traje espacial".

Whistles. Crunches. Whooshes.



These are a few of the space sounds heard in a new citizen science project called HARP.

By participating, you can investigate cosmic vibrations recorded by NASA spacecraft that help sing the song of the Sun and Earth.



More: https://t.co/LfwmGJVQLY pic.twitter.com/Ks7EBhsIpJ — NASA Sun & Space (@NASASun) April 17, 2023

La NASA expone que los sonidos son parecidos a la estática que produce un aparato electrónico. De igual manera, se asemejan a la manipulación de elementos acuosos, ¿y para ti qué impresión tienen?

Cabe destacar que aunque no es la primera vez que la NASA logra captar este tipo de sonidos, en su mayoría compuestos por crujidos y silbidos, sí es la única ocasión en las que han sido captados con una calidad casi impresionante.