¡Del tamaño de un estadio de futbol! Globo de la NASA completa vuelta a la Tierra en 10 días

¡Otra misión exitosa! La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), informó que el globo científico del tamaño de un estadio de futbol completó la vuelta al planeta Tierra en 10 días, 3 horas y 50 minutos después de su lanzamiento.

En un comunicado, la NASA indicó que el globo está volando con una carga especial en su interior. Se trata del telescopio espacial “Super Pressure Balloon Imaging Telescope” (SuperBIT), el cual ya reveló sus primeras brillantes e imponentes imágenes de investigación de este ascenso al exterior.

“El globo está funcionando exactamente como fue diseñado, manteniendo su forma y volando a una altitud estable a pesar del calentamiento y enfriamiento del ciclo día-noche... A medida que continuamos probando, validando y calificando esta tecnología para vuelos futuros, también estamos realizando ciencia de vanguardia”, dijo Debbie Fairbrother, jefa del Programa Científico de Globos de la NASA.

Globo con telescopio de la NASA revela primeras imágenes

Esta semana el Telescopio de Imágenes de Globo de Super Presión (SuperBIT), que se lanzó en un globo científico de súper presión el 16 de abril de 2023, capturó sus primeras imágenes de investigación de este vuelo de las Galaxias de la Nebulosa de la Tarántula y las Antenas.

Our @DurhamPhysics researchers are part of an international team behind the SuperBIT balloon-borne telescope that has captured this amazing image of the Tarantula Nebula on its first research flight!



Find out more: https://t.co/IlfgH3FSDn#DUresearch pic.twitter.com/jbkTNsTuWd — Durham University (@durham_uni) April 20, 2023

"El telescopio SuperBIT captura imágenes de galaxias en el espectro de luz ultravioleta visible a cercano, que está dentro de las capacidades del telescopio espacial Hubble, pero con un campo de visión más amplio. El objetivo de la misión es mapear la materia oscura alrededor de los cúmulos de galaxias", explicó la institución.

Así puedes ver desde la Tierra el globo con telescopio de la NASA

La NASA agregó que, si el clima lo permite, el globo con telescopio se podrá ver desde el planeta Tierra, principalmente al amanecer y al atardecer. Sin embargo, la ubicación también puede ser rastreada en tiempo real en el sitio que habilitó la agencia, el cual puedes consultar aquí.

Además, esta no será la única ocasión en que podrás disfrutar del Programa Científico de Globos de la NASA porque se tiene previsto otro lanzamiento a través de la misión científica Extreme Universe Space Observatory 2 (EUSO-2).

"EUSO-2, de la Universidad de Chicago, tiene como objetivo aprovechar los datos recopilados durante una misión de 2017 . EUSO-2 detectará partículas de rayos cósmicos de ultra alta energía de más allá de nuestra galaxia a medida que penetran en la atmósfera de la Tierra", explicó.

Los orígenes de estas partículas aún no se conocen bien, por esta razón la NASA realizará esta misión para "resolver este misterio científico".