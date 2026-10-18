Aseguró que le aflojó un diente: Abaten a estadounidense que asesinó a dentista en Sonora

Un hombre de origen estadounidense fue abatido durante un operativo en Sonora. Las autoridades buscaban al sujeto de 30 años de edad como responsable del homicidio de un dentista cometido en Nogales.

Antecedentes del homicidio del dentista Amed de Jesús en Nogales

Las autoridades señalaron al sujeto como responsable de haber atacado al odontólogo Amed de Jesús “N”, de 42 años. El estadounidense presuntamente acechó y sorprendió al especialista en un estacionamiento, donde le disparó en varias ocasiones, a pesar de que el dentista le suplicaba que no le disparara.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró obtener una orden de aprehensión contra Ernest “N”, o Ernesto “N”, quien ya contaba con antecedentes penales con autoridades de Estados Unidos de América.

¿Cómo ocurrió el operativo en Agua Prieta donde abatieron al sospechoso?

El 17 de octubre de 2026, las autoridades iniciaron un operativo para detener al hombre en un domicilio ubicado en la colonia Ejidal 2 de Agua Prieta, cuando el sujeto atacó con armas de fuego a los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Estado de salud de los agentes de la AMIC tras el enfrentamiento

Por estos hechos, un agente de la AMIC resultó con una herida por rozón de bala en la cabeza y un policía municipal tuvo una herida en la pierna izquierda. En un comunicado, la fiscalía aclaró que ambos elementos recibieron atención médica y están fuera de peligro.

Ernest “N” perdió la vida en el lugar cuando los agentes repelieron la agresión, a pesar de que recibió los primeros auxilios conforme a los protocolos de actuación.

En un comunicado, la Fiscalía de Sonora reconoció la “valentía, profesionalismo y compromiso” de los elementos que participaron en el operativo contra el ciudadano estadounidense, a pesar del riesgo que representó la agresión armada.

