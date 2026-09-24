Cae el “Niño” jefe de plaza del Cártel del Pacífico en Sonora

Una operación coordinada terminó con la detención de Ernesto Enrique “N”, alias el “Niño”, en Mexicali, Baja California. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lo identifica como jefe de plaza de la facción “Los Mayos” del llamado Cártel del Pacífico en Puerto Peñasco, Sonora.

El operativo ocurrió el 23 de septiembre y participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de información intercambiada con el Comando Norte de Estados Unidos y trabajos de inteligencia militar. Junto con “Niño” fue detenida otra persona.

Durante la acción fueron asegurados droga, armamento y diversas municiones. De acuerdo con la Defensa, “Niño” también tendría presencia en Mexicali y Los Mochis, Sinaloa, y estaría relacionado con el tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

“Niño” tenía una orden de aprehensión por fentanilo

La Defensa informó que Ernesto Enrique “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo. También lo señala como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José “N”, alias “Ruso”, identificado por las autoridades como jefe de “Los Rusos”.

Los dos detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la FGR en Mexicali, donde continuarán las investigaciones y las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

¿Quién es el Cártel del Pacífico?

El llamado Cártel del Pacífico es la denominación utilizada por autoridades para referirse a una organización criminal con presencia y distintas facciones en varias regiones de México. En este caso, la Defensa identifica a “Niño” con la facción conocida como “Los Mayos” y señala además su relación con el grupo denominado “Los Rusos”.

La captura ocurre en medio de operativos recientes contra integrantes de esta facción en Sonora. Apenas el 21 de septiembre, autoridades federales informaron sobre la detención de siete personas vinculadas con “Los Mayos” y la liberación de tres personas privadas de la libertad en Puerto Peñasco.