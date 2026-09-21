Rescatan a tres secuestrados y caen siete tras operativo en Puerto Peñasco, Sonora

Tres personas que permanecían secuestradas fueron liberadas y siete presuntos delincuentes fueron detenidos tras una balacera registrada en un inmueble de Puerto Peñasco, Sonora. De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las acciones derivadas de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Agencia de Ministerio Público de Investigación Criminal (AMIC), permitieron ubicar una casa de seguridad en la zona.

Al arribar al sitio, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a disparos por los ocupantes del inmueble. Tras repeler la agresión, los agentes ingresaron al predio, concretaron las detenciones y pusieron a salvo a las tres víctimas. En el lugar se decomisó un arsenal que incluye más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos útiles, dosis de droga, equipo táctico y vehículos de alta gama que contaban con reporte de robo en Estados Unidos.

En Puerto Peñasco, Sonora, trabajos de investigación de @fgjesonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia de @SSPCMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx y @Amicsonora.

En una operación encabezada por @Defensamx1 y @Amicsonora permitieron ubicar un inmueble relacionado con… pic.twitter.com/dtwS2fGtft — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 21, 2026

Tres agentes resultan heridos durante el enfrentamiento en Puerto Peñasco

Durante el intercambio de disparos en el inmueble, tres elementos de la Agencia de Ministerio Público de Investigación Criminal (AMIC) resultaron con lesiones por impacto de arma de fuego. Las autoridades reportaron que los agentes recibieron atención médica inmediata y se encuentran fuera de peligro.

Tanto las siete personas aseguradas como las ametralladoras, el armamento de alto poder, los explosivos y los vehículos recuperados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Detienen a nueve personas tras operativo en Sinaloa

Un enfrentamiento armado en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango, derivó en la detención de nueve presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa. El hecho ocurrió durante un despliegue de seguridad cuando elementos de la Marina y la SSPC fueron agredidos a balazos por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas. Esto, el pasado sábado 19 de septiembre.

Como parte del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, implementado por el @GabSeguridadMX se realizó una acción operativa en la zona serrana del estado, en los límites con Durango.

Durante el despliegue, personal de @SEMAR_mx y @SSPCMexico fue… pic.twitter.com/BzVAJGugcY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2026

Tras repeler la agresión en la sierra, las autoridades aseguraron 17 armas largas, incluyendo una ametralladora, 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico que eran transportados por los implicados.