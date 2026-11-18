Todos los jóvenes de la Clase 2008 y remisos que tramitaron su cartilla militar, deberán presentarse este domingo 22 de noviembre en las alcaldías de reclutamiento, para llevar a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN).

El sorteo se realiza durante los domingos de noviembre, según el calendario establecido por cada municipio o alcaldía. Por ello, es importante consultar la sede, fecha y horario en los que deberás presentarte.

¿Dónde y a qué hora se realizará el sorteo del Servicio Militar este 22 de noviembre?

El sorteo del Servicio Militar se encuentra a mitad de su calendario, luego de que algunas localidades lo realizaran los días 8 y 15 de noviembre..

Recuerda que durante esta etapa se determina, según el color de la bola obtenida, qué jóvenes deberán cumplir con el adiestramiento militar de manera presencial.

Por ello, te compartimos las sedes y horarios del sorteo para este domingo 22 de noviembre:

Ciudad Sede y horario Morelia, Michoacán Auditorio Bicentenario, 8:00 horas Cuernavaca, Morelos Explanada del Ayuntamiento, 8:00 horas Jiutepec, Morelos Zócalo de Jiutepec, 8:00 horas Cuautla, Morelos Explanada José María Morelos y Pavón, 8:00 horas Temixco, Morelos Plaza Solidaridas, 7:30 horas Xoxocotla, Morelos Presidencia municipal de Xoxocotla, 10:00 am Iztapalapa, CDMX Explanada de la alcaldía, 8:00 horas Miguel Hidalgo, CDMX Explanada cívica de la alcadía, 7:30 horas Tláhuac, CDMX Estacionamiento del edificio Cuauhtémoc, calle Nicolás Bravo, 8:0 horas Álvaro Obregón, CDMX Cancha 1 de fútbol, Deportivo Batallón de San Patricio, 7:00 horas Coyoacán, CDMX Explanada de la Alameda del Sur, 8:00 horas Acapulco, Guerrero Cancha de futbol de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, 9:00 horas Isla Mujeres, Quintana Roo Sala de Cabildo, Palacio Municipal, Isla Mujeres, 8:00 horas

¿Cómo debo ir vestido para el sorteo del Servicio Militar Nacional?

Aunque los requisitos pueden variar según la sede, por lo general se solicita que los jóvenes vayan vestidos con playera blanca y pantalón de mezclilla.

Algunas alcaldías permiten asistir con ropa cómoda o casual, mientras que otras piden tenis, cabello corto y sin barba.

Además, es posible que se soliciten los siguientes documentos:

Precartilla original

Identificación oficial

¿Cómo es el Sorteo del Servicio Militar en México?

En México, el sorteo del Servicio Militar Nacional es un acto cívico que se realiza cada año durante el mes de noviembre.

Según el día asignado, los jóvenes deben acudir desde muy temprano con su precartilla de identidad militar y presentarla ante las Juntas de Reclutamiento.

Durante el pase de lista, se utiliza una tómbola para extraer bolas de diferentes colores, lo cual define cómo cumplirás con tu obligación militar: