Todos los jóvenes de la Clase 2008 y remisos que tramitaron su cartilla militar, deberán presentarse este domingo 22 de noviembre en las alcaldías de reclutamiento, para llevar a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN).
El sorteo se realiza durante los domingos de noviembre, según el calendario establecido por cada municipio o alcaldía. Por ello, es importante consultar la sede, fecha y horario en los que deberás presentarte.
¿Dónde y a qué hora se realizará el sorteo del Servicio Militar este 22 de noviembre?
El sorteo del Servicio Militar se encuentra a mitad de su calendario, luego de que algunas localidades lo realizaran los días 8 y 15 de noviembre..
Recuerda que durante esta etapa se determina, según el color de la bola obtenida, qué jóvenes deberán cumplir con el adiestramiento militar de manera presencial.
Por ello, te compartimos las sedes y horarios del sorteo para este domingo 22 de noviembre:
|Ciudad
|Sede y horario
|Morelia, Michoacán
|Auditorio Bicentenario, 8:00 horas
|Cuernavaca, Morelos
|Explanada del Ayuntamiento, 8:00 horas
|Jiutepec, Morelos
|Zócalo de Jiutepec, 8:00 horas
|Cuautla, Morelos
|Explanada José María Morelos y Pavón, 8:00 horas
|Temixco, Morelos
|Plaza Solidaridas, 7:30 horas
|Xoxocotla, Morelos
|Presidencia municipal de Xoxocotla, 10:00 am
|Iztapalapa, CDMX
|Explanada de la alcaldía, 8:00 horas
|Miguel Hidalgo, CDMX
|Explanada cívica de la alcadía, 7:30 horas
|Tláhuac, CDMX
|Estacionamiento del edificio Cuauhtémoc, calle Nicolás Bravo, 8:0 horas
|Álvaro Obregón, CDMX
|Cancha 1 de fútbol, Deportivo Batallón de San Patricio, 7:00 horas
|Coyoacán, CDMX
|Explanada de la Alameda del Sur, 8:00 horas
|Acapulco, Guerrero
|Cancha de futbol de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, 9:00 horas
|Isla Mujeres, Quintana Roo
|Sala de Cabildo, Palacio Municipal, Isla Mujeres, 8:00 horas
¿Cómo debo ir vestido para el sorteo del Servicio Militar Nacional?
Aunque los requisitos pueden variar según la sede, por lo general se solicita que los jóvenes vayan vestidos con playera blanca y pantalón de mezclilla.
Algunas alcaldías permiten asistir con ropa cómoda o casual, mientras que otras piden tenis, cabello corto y sin barba.
Además, es posible que se soliciten los siguientes documentos:
- Precartilla original
- Identificación oficial
¿Cómo es el Sorteo del Servicio Militar en México?
En México, el sorteo del Servicio Militar Nacional es un acto cívico que se realiza cada año durante el mes de noviembre.
Según el día asignado, los jóvenes deben acudir desde muy temprano con su precartilla de identidad militar y presentarla ante las Juntas de Reclutamiento.
Durante el pase de lista, se utiliza una tómbola para extraer bolas de diferentes colores, lo cual define cómo cumplirás con tu obligación militar:
- Bola blanca o azul: Te toca marchar y realizar el adiestramiento militar, ya sea en el Ejército o en la Marina.
- Bola negra: Quedas en “disponibilidad”, lo que significa que no necesitar marchar para liberar tu cartilla.