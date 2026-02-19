¿Aún no liberas tu cartilla militar? Estas son las cuatro formas oficiales para hacerlo

Liberar la cartilla militar en México es uno de los trámites más importantes para jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Este documento puede ser requisito incluso laboral, por lo que contar con él es necesario.

Existen cuatro formas oficiales para liberar la cartilla militar, cada una con sus respectivos procesos y requisitos en específico. Si estás en esta etapa del trámite, aquí podrás conocer cómo hacerlo.

¿Cuáles son las cuatro formas para liberar la cartilla militar en México?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establece que existen cuatro formas para cumplir con el Servicio Militar Nacional (S.M.N.) obligatorio y liberar la cartilla militar.

La cartilla es un documento de identificación militar expedido a los mexicanos en edad militar y las cuatro formas para liberarla son:



Encuadrado A disponibilidad Servicio Militar Nacional en los Consulados de México en el Extranjero Encuadrado voluntario en las Compañías del Servicio Militar Nacional

¿Sabes cuál es la importancia de la cartilla del Servicio Militar Nacional?



¿Cómo funcionan las cuatro opciones para liberar la cartilla militar?

El artículo 1.º de la Ley del Servicio Militar Nacional declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, entre los 18 y 40 años de edad.

Cada una de las cuatro modalidades reconocidas por la Defensa para la liberación de la cartilla cuenta con características distintas, como lo son:

Encuadrado

En los Centros de Adiestramiento del S.M.N. del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina Armada de México, los soldados cumplen encuadrados, desarrollando el Programa General de Adiestramiento Militar 2026, cumpliendo en cualquiera de los dos escalones en un horario de 7:00 a 13:00 horas, siendo para el año 2026, como sigue:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026



A disponibilidad

Los conscriptos que cumplen a disponibilidad permanecen bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un año, a través de las Oficinas de Reclutamiento de cada Zona Militar.

Servicio Militar Nacional en los Consulados de México en el Extranjero

La Ley del Servicio Militar Nacional, en su Artículo 11, considera que los mexicanos en edad militar tienen la obligación de inscribirse en los Consulados de la Defensa en el extranjero.

El Servicio Militar Nacional en los Consulados de México se cumple “A disponibilidad” permaneciendo bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un año, a través de las Representaciones Consulares de México en el Extranjero.

Encuadrado voluntario en las Compañías del Servicio Militar Nacional

En 2013 se activaron dos Compañías del Servicio Militar Nacional y, en el año 2014, diez Compañías más, a razón de una por cada Región Militar.

Los soldados del S.M.N. encuadrados en las Compañías del S.M.N. se capacitan en tareas de adiestramiento, destacando las de paso de la Pista del Combatiente, Prácticas de Tiro y Labor Social; asimismo, reciben capacitación en áreas de interés para las empresas existentes en los Mandos Territoriales, a través de Talleres de Artes y Oficios, a efecto de abrir espacios laborables a dicho personal, en los que puedan ingresar a trabajar una vez que culminen su adiestramiento.