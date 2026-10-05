Cartilla del Servicio Militar Nacional: mexicanos de 18 a 39 años tienen hasta esta fecha para tramitarla

¡Atención, mexicanos! Si este año cumpliste los 18, debes cumplir con un requisito obligatorio para todos los hombres nacidos o naturalizados en el país: el Servicio Militar Nacional (SMN).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) publicó la fecha límite para tramitar la cartilla del SMN, convocatoria dirigida especialmente a los hombres nacidos en 2008. ¿hasta cuándo se puede?

¿Hasta cuándo se puede tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional?

Para los jóvenes que aún no cumplen con este importante requisito, Defensa informó que todos los interesados tienen como fecha límite hasta el jueves 15 de octubre para tramitar la cartilla.

Antes de este plazo, los jóvenes nacidos en 2008 deberán acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que corresponda a su domicilio para realizar el procedimiento debido.

La convocatoria también contempla a los llamados remisos, es decir, hombres nacidos en 2007 o años anteriores que no realizaron el trámite cuando les correspondía.

En el caso de mexicanos que se encuentran fuera del país, pueden acudir a la representación consular de México más cercana y presentar la documentación.

Jóvenes de la Clase 2008 y remisos, es momento de tramitar su Servicio Militar Nacional. 📍 Junta de Reclutamiento de Coyoacán (Tecualiapan esq. Zompantitla) ⏰ Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs 🗓️ Tienes hasta el 15 de octubre https://t.co/pVdUp8rpy1 — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) October 3, 2026

Después de tramitar mi Cartilla del Servicio Militar, ¿qué sigue?

Una vez que tramites este documento no significa que el proceso termine inmediatamente. Después del registro viene el sorteo, que se realiza siempre en noviembre.

Posteriormente se lleva a cabo la etapa de reclutamiento, durante los fines de semana de enero de cada año. En esta fase, los jóvenes que se alistaron deben entregar su Cartilla de Identidad del SMN en los puestos de recepción instalados por las autoridades.

Con los cambios implementados, a partir de ahora el adiestramiento contempla dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, con una duración de tres meses.

¿Cómo puedo tramitar mi Cartilla del Servicio Militar Nacional?

Para comenzar el procedimiento es necesario llevar los siguientes documentos y acudir personalmente a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento.



Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, con datos legibles y correctos, además de una copia.

Comprobante de domicilio vigente, en original y copia.

Comprobante del último grado de estudios, en original y copia.

CURP, en original y copia.

Cuatro fotografías recientes, no digitalizadas, de 35 por 45 milímetros.

¡Importante! Las fotografías deben ser a color o blanco y negro, con fondo blanco y ropa clara. No se permiten lentes, gorras, sombreros, aretes u otros objetos colocados en el rostro.