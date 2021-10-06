Policía detiene a sospechoso del tiroteo en escuela de Arlington

La policía de Arlington informó que lograron capturar a Timothy George Simpkins, de 18 años de edad, sospechoso del tiroteo en la preparatoria Timberview ubicada en el distrito independiente de Mansfield.

A través de la cuenta de Twitter, el departamento de policía escribió que el sospechoso fue detenido sin incidentes y deberá enfrentar tres cargos de asalto agravado con arma de fuego.

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“El sospechoso ha sido detenido sin incidentes y acusado de múltiples cargos de asalto agravado con arma de fuego. La mayoría de los estudiantes han sido evacuados de manera segura de Timberview High School. Gracias por la ayuda de todos”.

Kevin Kolbye, jefe del departamento de policía de Arlington, confirmó, en conferencia de prensa, que el sospechoso fue detenido y ya se encuentra en la estación de policía de Ott Cribbs en Arlington, Texas: “los detectives están hablando con él en este momento", agregó.

The suspect has been taken into custody without incident and charged with multiple counts of Aggravated Assault with a gun. Most students have been safely evacuated from Timberview High School. Thank you for everyone’s help. pic.twitter.com/h9Zs8Zxpze — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Grand Prairie, Daniel Scesney, anunció que los oficiales recuperaron una pistola calibre .45, pero advirtió que la policía no podía decir con certeza si se trata del arma utilizada en el tiroteo hasta que se realicen las pruebas necesarias.

El arma "está siendo transportada a nuestros socios ... para hacer un análisis y determinar si es el arma adecuada", agregó.

Reportan estables a los heridos del tiroteo en Arlington

Kevin Kolbye proporcionó una actualización sobre el estado de salud de las cuatro víctimas del tiroteo y señaló que uno de los estudiantes heridos se sometió a una cirugía y salió bien. "Es una gran noticia", dijo Kolbye.

Otra víctima, un hombre adulto, no está en cirugía pero está en una "buena posición". Finalmente, Kolbye dijo que espera que el tercer herido sea dado de alta en las próximas horas.

"Así que solo dos permanecerán en el hospital, y esperamos que continúen con una pronta recuperación", aseveró.

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