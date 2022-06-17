SpaceX despide a empleados que criticaron a su fundador Elon Musk

La compañía de cohetes SpaceX despidió al menos cinco empleados después de descubrir que habían redactado y distribuido una carta en la que criticaban al fundador Elon Musk e instaban a los ejecutivos a hacer que la cultura de la empresa fuera más inclusiva, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

El New York Times informó que la compañía SpaceX había despedido a empleados relacionados con la carta, citando a tres fuentes. No había detallado el número de personas que habían sido despedidas.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, envió un correo electrónico diciendo que la compañía había investigado y “despedido a varios empleados relacionados" con la carta, señala el New York Times.

El periódico sostuvo que el correo electrónico de Shotwell decía que las personas implicadas en la difusión de la carta habían sido despedidas por hacer que otros empleados se sintieran "incómodos, intimidados y acosados, y/o enfadados porque la carta les presionaba para firmar algo que no reflejaba sus opiniones". La agencia Reuters no pudo confirmar de forma independiente el reporte.

🚀🇺🇸 SpaceX despide a cinco empleados que habían participado en la publicación de una carta crítica con Elon Musk en la que señalaban el errático comportamiento del empresario en Twitter y lo que eso implicaba para la imagen y los objetivos de la compañía.https://t.co/OOl0kPaGqy — Emilio Doménech (@Nanisimo) June 17, 2022

Empleados de SpaceX redactan carta denunciando el comportamiento de Elon Musk

Recientemente, Musk quien llevando a cabo una oferta de 44 mil millones de dólares por Twitter, le dijo a los empleados de la plataforma que se deberían permitir "cosas bastante escandalosas" siempre que el contenido no sea ilegal.

La carta de SpaceX, titulada "una carta abierta a los ejecutivos de SpaceX", vista por Reuters, calificaba a Musk de “distracción y vergüenza" para la empresa que fundó.

En una lista de tres demandas, decía que "SpaceX debe separarse rápida y explícitamente de la marca personal de Elon", "hacer que todos los líderes sean igualmente responsables de hacer de SpaceX un gran lugar de trabajo para todos" y "definir y responder uniformemente a todas las formas de comportamiento inaceptable".

Elon Musk, también jefe de ingeniería de la empresa, ha sido considerado una figura central en muchos de los éxitos de alto perfil de SpaceX, como ser pionero en la reutilización de cohetes impulsores orbitales y traer de vuelta los vuelos espaciales humanos de rutina desde suelo estadunidense después de un paréntesis de nueve años.

Shotwell, que dirige gran parte de los asuntos cotidianos dela empresa, ha dicho que hará cumplir las normas de "tolerancia cero" de SpaceX contra el acoso de los empleados.