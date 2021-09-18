Niñas son excluidas de las secundarias que reabrieron en Afganistán

En Afganistán, las escuelas secundarias reabrieron este sábado, pero lo hicieron sin la presencia de niñas y profesoras, como lo ordenaron previamente los talibanes.

“Todos los profesores y estudiantes varones deben asistir a sus instituciones educativas”, confirmó el régimen Talibán en un comunicado, donde anunció la apertura tras meses de cierre debido a la pandemia de Covid-19.

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El gobernador talibán de Helmand dijo a una agencia internacional que las niñas de esa región podrán asistir a clases, hasta sexto y séptimo grado, vistiendo prendas aceptadas por la ley Sharia.

Por su parte, Nororya Nizhat, ex vocera del Ministerio de Educación de Afganistán, declaró que las restricciones para que las niñas tomen clases en las secundarias son un retroceso de todo lo logrado desde 2001, cuando los talibanes fueron destituidos del poder.

Este es un retroceso en la educación de las mujeres y niñas afganas. Esto recuerda a todo el mundo lo que hicieron los talibanes en los años 90, terminamos teniendo una generación de mujeres analfabetas y sin educación.

UNICEF muestra preocupación por niñas excluidas de las escuelas

Luego del anuncio del régimen Talibán, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) consideró positivo que las secundarias reabran después de meses de cierre debido a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, el organismo internacional enfatizó que las niñas y profesoras no deben excluirse de las aulas, a quienes no se mencionó en el comunicado ni se planteó una futura fecha de regreso a las clases para ellas.

“Estamos profundamente preocupados de que a muchas niñas no se les permite regresar a clases en este momento”, señaló Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF.

Fore mencionó que las niñas de Afganistán no deben quedarse atrás y que es fundamental incluirlas en la educación, así como a las profesoras para que impartan clases como lo hacen los maestros varones.

Las escuelas en #Afganistán reabrirán el sábado luego de meses de cierre debido al #Covid19. @UNICEF enfatiza que las niñas tienen los mismos derechos que los niños y llama a no exlcluirlas.https://t.co/XGbnPqNo7G — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 17, 2021

Los talibanes gobernaron Afganistán desde finales de la década de 1990 hasta 2001. A finales de agosto de este año recuperaron el control después de que las tropas internacionales se retiraran del país y el gobierno afgano colapsara.

Lo anterior ha generado temores de que ese grupo vuelva a imponer una interpretación de la ley islámica que prohíbe a las niñas asistir a la escuela entre otras restricciones, indicó UNICEF.

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