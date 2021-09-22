SpaceX revela imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio

La empresa SpaceX, propiedad del millonario Elon Musk, publicó una serie de imágenes que muestran diferentes ángulos de la Tierra, las cuales fueron captadas desde el espacio a través de la nueva cúpula de cristal de la nave espacial Crew Dragon.

A través de sus redes sociales, SpaceX compartió un video en el que se observa la esfera de la Tierra con diferentes tonalidades de azul y algunas figuras blancas, las cuales serían nubes.

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Medios internacionales reportaron que las imágenes que SpaceX compartió de la Tierra muestran una panorámica diferente a la que obtienen los tripulantes de Crew Dragon desde la Estación Espacial Internacional (EEI), debido a que la órbita de la cúpula de cristal de la nave es mucho más alta.

Los reportes precisaron que la nave Crew Dragon, de SpaceX, orbita la Tierra a una altura de 585 kilómetros, unos 160 kilómetros por encima de la EEI .

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du — Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021

SpaceX viaja al espacio y capta inusuales imágenes de la Tierra

La empresa SpaceX captó algunas imágenes de la Tierra con la histórica misión Inspiration4, integrada por una tripulación civil, es decir, sin astronautas, que estuvo compuesta por dos hombres y dos mujeres, quienes viajaron en el Crew Dragon.

Los ingenieros de SpaceX lograron instalar esta cúpula en el lugar del mecanismo de acoplamiento del Crew Dragon, ya que la misión Inspiration4 no se acopla a la EEI.

Jared, Sian, Chris, and Hayley visiting the Falcon 9 booster that rocketed them into space and completed a successful landing aboard @SpaceX's Just Read the Instructions droneship. pic.twitter.com/ckRmIhLUm8 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 20, 2021

Los tripulantes de la nave, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor y Chris Sembroski, orbitaron la Tierra durante tres días antes de regresar a casa el pasado 18 de septiembre.

La tripulación Inspiration4 aterrizó el sábado en el Océano Atlántico frente a las costas de Florida, en Estados Unidos. De acuerdo con SpaceX, no solo se trató de la primera tripulación civil en viajar al espacio, ya que también viajó la primera mujer de raza negra como piloto de la nave, el norteamericano más joven y el primer humano con una prótesis en ir al espacio.