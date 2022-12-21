SRE instruye al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México

Ciudad de México. El Gobierno de México informa que tomó nota de la comunicación por la que se declara persona non grata al embajador Pablo Monroy Conesa. Detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física.

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La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento.

“México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”.

El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, de la Cancillería Moisés Poblanno, expresó su solidaridad con el Embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa.