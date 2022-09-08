Steve Bannon se entrega en Nueva York por caso de muro fronterizo

Steve Bannon, quien fuera uno de los principales estrategas durante la administración del expresidente Donald Trump, se entregó este jueves (8 de septiembre de 2022) a las autoridades de Nueva York para enfrentar cargos estatales en un caso (acusación) relacionados con el intento de Donald Trump por construir un muro (muro fronterizo) en la frontera entre Estados Unidos y México.

Bannon, de 68 años, y otros tres hombres habían sido acusados por los fiscales federales en agosto del año 2020 de defraudar a los donantes en una campaña privada de recaudación de fondos por valor de 25 millones de dólares (unos 500 millones de pesos), conocida como "We Build the Wall", para ayudar a construir el emblemático muro fronterizo de Donald Trump.

Steve Bannon se declaró no culpable de esa acusación, incluso de las acusaciones de haber desviado cerca de un millón de dólares para gastos personales.

Sin embargo, su acusación fue desestimada después de que Trump perdonara a Bannon en enero del año 2021, en las últimas horas de su presidencia. Cabe señalar que los indultos presidenciales, cubren los cargos federales y no prohíben los juicios estatales.

BREAKING: Donald Trump's longtime ally Steve Bannon surrendered to authorities in New York court. He's facing charges that he duped donors who gave money to build a wall on the U.S.-Mexico border. https://t.co/uFZeUqzaCY — The Associated Press (@AP) September 8, 2022

Antiguo aliado de Trump se entrega a las autoridades en la corte de Nueva York

Se estima que Letitia James, fiscal general de Nueva York y Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, sean quienes anuncien los cargos en contra de Steve Bannon.

En las afueras de la oficina de Bragg, Steve Bannon señaló: "Esto es una ironía. El mismo día que el alcalde de esta ciudad tiene una delegación en la frontera, están persiguiendo a gente de aquí (por intentar) detenerlos en la frontera".

Se espera que Bannon sea procesado por los cargos estatales en un tribunal penal de Nueva York en Manhattan. Se le acusa a menos de dos meses después de haber sido condenado por desacato al Congreso por desafiar una citación de una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

La investigación estatal sobre Steve Bannon comenzó bajo el mandato del predecesor de Bragg, Cyrus Vance. Bragg también heredó la investigación de Vance sobre la empresa homónima de Trump, la Organización Trump, que junto con el director financiero durante mucho tiempo, Allen Weisselberg ,fue acusada de violaciones fiscales en julio de 2021.