FMI insta a El Salvador a retirar bitcóin como moneda de curso legal

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) insta a El Salvador a revertir una medida que convirtió al bitcóin en una moneda de curso legal, además de que pidió una regulación estricta del monedero electrónico en la nación de América Central.

4 million users!



*Total population: 6.5 million (including people under 18 that are still not allowed to use the app).



We have the receipts👇🏼#BTC https://t.co/y3jvEdOtex — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 19, 2022

FMI insta a El Salvador eliminar bitcóin como moneda de curso legal

En un comunicado luego de una consulta anual, los miembros de la junta del FMI (Fondo Monetario Internacional), "instaron a las autoridades a reducir el alcance de la ley sobre el bitcóin, eliminando su condición de moneda de curso legal".

Cabe recordar que el septiembre pasado (2021), El Salvador se convirtió en el primer país en hacer del bitcóin una moneda de curso legal, junto con el dólar estadunidense. De hecho su economía ha estado dolarizada durante dos décadas.

Desde entonces, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido en repetidas ocasiones que la medida se revierta, alegando problemas financieros, económicos y legales.

El directorio del FMI (Fondo Monetario Internacional) ha señalado que era importante impulsar la inclusión financiera y que la billetera electrónica Chivo, creada por el gobierno de El Salvador para el intercambio de bitcóin, podría desempeñar este papel. Sin embargo, ve "la necesidad de una estricta regulación y supervisión del nuevo ecosistema".

Algunos miembros del directorio del FMI también se han mostrado preocupados por los riesgos asociados a la esperada emisión de bonos vinculados al bitcóin por parte de El Salvador.

#ÚltimaHora #Noticias #Negocios El FMI urgió a El Salvador a eliminar el #Bitcoin como moneda de curso legal, señalando “grandes riesgos asociados” al uso de la criptomoneda para la estabilidad e integridad financiera y la protección de los consumidores.https://t.co/wd2RSSjfxd — elsalvador.com (@elsalvadorcom) January 25, 2022

El Salvador apoya la compra de más bitcóins

El Salvador ha estado preparando la emisión de mil millones de dólares en bonos, la mitad de los cuales se utilizaría para comprar bitcóin.

El gobierno apuesta a que la exposición a las ganancias del bitcóin atraerá a los inversores, que recibirían un rendimiento en dólares del 6.5 por ciento, mucho más bajo que lo que el mercado cotiza actualmente para una deuda pública salvadoreña similar, cercana al 17 por ciento.

En su comunicado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también advirtió que con los actuales niveles de gasto en la deuda, la deuda pública de El Salvador podría aumentar hasta cerca del 96 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) en el año 2026, lo que calificó como una "trayectoria insostenible".



Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador, publicó el siguiente mensaje en su cuenta oficial en Twitter:

Parece que funciona para dar inclusión financiera, pero no deberías hacerlo. El futuro no espera por nadie, #Bitcoin.