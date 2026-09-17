¡Sube el precio del dólar! El billete verde registra su nivel más alto en siete semanas hoy 17 de septiembre 2026

El precio del dólar estadounidense se observa con un cambio interesante este jueves 17 de septiembre 2026. Se acerca nuevamente a los 18 pesos, con un ligero ascenso en comparación con el día de ayer. Te compartimos el tipo de cambio hoy en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

Las bolsas mundiales registraron ligeras subidas y el dólar se situó el jueves en su nivel más alto en siete semanas, después de que la primera subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en más de tres años y un descenso de los precios del petróleo contribuyeran a calmar la venta masiva en el mercado mundial de bonos que se venía gestando desde hacía meses.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $17.18 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 17 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 17 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 17 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 17 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 17 de septiembre 2026 en 76 mil 507 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.83% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un descenso para el comienzo del jueves de la tercera semana del mes de septiembre 2026.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 311 mil 899 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 17 de septiembre 2026?

El precio del petróleo para la tercera semana de septiembre, en el que caso del Brent amaneció en 94.65. El aumento vertiginoso de los costes energéticos y de endeudamiento global como consecuencia de la guerra en Oriente Medio está empujando a las economías y a los mercados aún más hacia un período potencialmente perjudicial de alta inflación y crecimiento lento.

Con información en Reuters...